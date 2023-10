Mladi tekvondisti Srbije osvojili zlato i srebro u ekipnoj konkurenciji na EP (FOTO)

Srpski tekvondisti osvojili su zlato u ženskoj i srebro u muškoj ekipnoj konkurenciji, kao i tri pojedinačne zlatne i po jednu srebrnu i bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za kadete i pionire koje je održano u beogradskoj hali sportova "Ranko Žeravica".

Poslednjeg dana šampionata, vrhunska dostignuća u ženskoj kategoriji, postigle su: Vanja Rankov, koja je uzela zlatnu medalju u kategoriji do 176 cm, Teodora Jerković, koja je osvojia zlatnu medalju u kategoriji do 176 cm, kao i Zorana Veljković, osvajačica zlatne medalje u kategoriji do 172 cm. Srebrna medalja u kategoriji do 172 cm pripala je Teodori Jovanović.

U muškoj kategoriji istakao se Sergej Ivanović sa bronzanom medaljom u kategoriji do 172 cm.

U ekipnom plasmanu, srpske devojke su osvojile zlato, a momci srebro.

"Postigli smo nešto izvanredno i treba da budemo ponosni! Naša odgovornost kao domaćina je bila ogromna, ali smo uspeli da prevaziđemo sopstvena očekivanja. Organizacija takmičenja je bila besprekorna. Pratili smo najviše evropske standarde, a povratne informacije od takmičara, trenera, roditelja i saradnika su izuzetno pozitivne. Svi su nam dali najviše ocene za organizaciju, a čest komentar je da je ovo najbolje održano evropsko prvenstvo do sad", rekao je generalni sekretar Tekvondo Asocijacije Srbije Miroslav Krklješ i zahvalio se svim saradnicima i volonterima koji su podržali takmičenje.

Prilikom održavanja šampionata, Tekvondo Asocijacija Srbije potpisala je ugovor sa Evropskom Tekvondo Federacijom za organizaciju Evropskog seniorskog prvenstva koje će biti održano sledeće godine od 9. do 11. maja u prostoru Beogradskog sajma.