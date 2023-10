BEZ GAĆICA IDE KA MREŽI, PODIGLA SUKNJU, FOTOGRAF JE ŠKLJOCNUO... Slika je ZARADILA BOGATSTVO, a ona se udala za MILIONERA! (FOTO)

Najprovokativnija fotografija sa teniskog terena nastala je daleke 1977. godine, a legenda o njoj i dalje živi.

Naime, jedna devojka je uslikana bez gaćica kako ide ka mreži dok u ruci drži reket. U jednom trenutku je podigla suknju, fotograf je škljocnuo i slika je munjevitom brzinom postala erotsko remek delo.

Prvi put je fotografija objavljena 1977. godine, a izdanje je posvećeno 25. godišnjici uspona britanske kraljice Elizabete Druge na tron. Izdavač je godinu dana kasnije prodavao ovu fotografiju kao poster, a ubrzo je prodata u više od dva miliona primeraka i na njoj su zarađeni milioni.



Pretpostavlja se da je fotograf Martin Eliot, a da je njegova devojka Fiona Batler bila model. Navodno ju je u septembru 1976. godine zamolio da mu pomogne, a pošto nije igrala tenis pozajmila je reket i ručno šivenu haljinu od prijateljice. Uzela je patike od oca, dok su od jednog psa uzeli teniske loptice.

Tennis Girl.



Possibly the most famous of all , among teenage boys back in the day 😜😜😜



Iconic Athena posters - Tennis Girl



You have to be a certain age to remember these !



Fiona Walker tennis girl now pic.twitter.com/HFtSoQ6D7e