Đoković ostao zaglavljen na aerodromu zbog problema s letom, uputio izvinjenje Francuzima: Žao mi je, ali...

Srpski teniser Novak Đoković, doživeo je peh pred masters u Parizu, gde je trebalo da stigne u petak u toku dana, kao i da gostuje uveče u jednoj emisiji. Ipak, ništa od toga se neće desiti, što je potvrdio i sam Novak.

Đoković je zbog toga odlučio da se oglasi, uputio je izvinjenje Francuzima, jer kako kaže, ostao je zarobljen na aerodromu u Beogradu, te nije mogao da uhvati let kako bi na vreme stigao za gostovanje u emisiji.

Novak je snimio poruku na francuskom jeziku, gde se izvinjava i nada se za razumevanje.

- Dobro veče svima. Želeo sam da napravim kratki video i da se izvinim što neću biti sa vama večeras. Pomalo me i sramota zbog toga što sam ostao u Beogradu, na aerodromu, zbog problema sa avio saobraćajem, zbog čega kasnim. Tako je, kako je. Žao mi je i nadam se da se vidimo sledeće nedelje. Hvala vam - rekao je Đoković.

