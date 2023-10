Medvedev ima priliku da učini ono što NIKADA NIJE! Rus igra finale, a evo šta mu donosi pobeda

Treći teniser sveta, Danil Medvedev, ima priliku da učini nešto što nikada u karijeri nije.

Medvedev ove sezone igra veoma dobro i do sada je osvojio pet titula, a ima dobru priliku da poveća taj broj.

Ukupno u karijeri Rus je 20 puta podigao trofej namenjen pobedniku, ali nikada to nije učinio dva puta na istom turniru.



U nedelju od 14 časova, Medvedev će igrati finale turnirra u Beču iz kategorije 500, a za rivala će imati Italijana Janika Sinera.

U prestonici Austrije imaće Rus priliku da drugu godinu zaredom osvoji titulu. Turnir u Beču bi tako postao prvi koji je osvojio dva puta.

Our finalists 🤩

Tomorrow, defending champ @DaniilMedwed and first-time #erstebankopen finalist @janniksin will face off to fight for the title 🏆⚡ pic.twitter.com/2EmFZLQpcy