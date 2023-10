NADAL BI PLATIO DA SPREČI ĐOKOVIĆA! Španac direktan: Rafa jako želi da bude bolji od Novaka!

Alehandro Sirisa Biograf Rafaela Nadala, Alehandro Sirisa, smatra da je za Španca trka za najboljeg tenisera svih vremena sigurno bitna.

Nadal je u nedavnom intervjuu kazao da je sve to mnogo bitnije Novaku, nego njemu.

"Verujem da bi bilo frustrirajuće za Đokovića da to nije postigao i možda je zato on to i postigao", rekao je tom prilikom Nadal.

Sirisa je bio pomalo iznenađen načinom na koji je Nadal govorio o ovoj temi.

"Bio sam iznenađen. Iznenadio me je ton te izjave. Bilo je to nešto što je jasno nameravao da kaže. Bilo mi je čudno zbog konteksta tog intervjua i činjenice da Nadala nema od januara. Istina je da su tri velika tenisera igrala na svoje karte, vodila svoje borbe, ali to je privuklo moju pažnju, jer Nadal nije igrao. Naravno, Nadal je apsolutno konkurentan. Ne znam da li ima više ambicija od Đokovića, koji je reako da osvoji sve. Ne mislim da će se Nadalom život promeniti što je osvojio 22, 27 ili 30 Grend slemova. Ali, znajući njegovu kompetitivnost, siguran sam da bi voleo da bude najveći šampion i najuspešniji teniser svih vremena. Bio sam iznenađen tonom, načinom na koji je to izgovorio", rekao je Sirisa.

Rafa će se vratiti 2024. godine, kada će probati da pomrsi račune Đokoviću.

"Nema šanse da ga nije briga, jer je takmičar i sportista. Nije mu to krajnji cilj, on to obično negira i ja mu verujem, ali mi se s druge strane čini da je poluistina. Uveren sam da nije zadovoljan Đokovićevim trijumfima, da bi platio da bude na terenu tokom 2023. kako bi to sprečio, ali je odluke za njega donelo njegovo telo", objasnio je Sirisa, koji radi i kao novinar za "El Pais".

Knjiga o životu i karijeri Nadala zove se "Vamos, Rafa".

