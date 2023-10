HIT PORUKA JOKIĆA NAKON UTAKMICE: "Dečko mora malo da se UGOJI..."

Najbolji centar NBA lige Nikola Jokić nakon trijumfa nad Oklahomom imao je zanimljiv savet za mladog talentovanog kolegu Četa Holmgrena.

Denver je u gostima ubedljivo savladao Oklahomu (128:95), a najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić bio je nezaustavljiv na terenu.

Nešto manje od 30 minuta igre bilo je dovoljno Srbinu da zabeleži 28 poena, 14 skokova i pet asistencija.

Pokušavao je talentovani centar Tandera na sve moguće načine da zaustavi Somborca, ali to mu jednostavno nije polazilo za rukom.



U trećoj deonici je nakon jednog žestokog duela sa Srbinom završio na parketu, pa je i lekarski tim Tandera morao da interveniše. Jednostavno nije imao snage da parira moćnom Srbinu.



Nakon meča novinari su pitali Jokića šta misli o svom mlađem kolegi i dobili su izuzetno zanimljiv odgovor.

The Nikola Jokic vs Chet Holmgren matchup is getting bloody pic.twitter.com/LbU72I8wGT