A ONDA SE POJAVIO SRBIN... Đoković najveća zvezda dodele 'Zlatne lopte' (VIDEO)

"Zlatna lopta", nagrada za najboljeg fudbalera sveta koju od 1956. godine dodeljuje magazin "Frans fudbal", dodeljivala se ovog ponedeljka u glavnom gradu Francuske, a na svetkovinu je došao i Novak Đoković, izazvaši pravu euforiju kod okupljenih navijača.

Pred pozorištem Šatle u Parizu okupio se veliki broj ljubitelja fudbala, koji su uglavnom sa distance pratili ko to prolazi crvenim tepihom.

Ali, kada se pojavio Nole, nastalo je opšte oduševljenje.

I, pritom, Srbin nije ostao dužan njmlađima.

Za razliku od mnogih fudbalskih zvezdi, Novak je zastao, fotografisao se, ispunivši tako želje najmlađih:

👋🎾 @DjokerNole ! Novak Djokovic is in Paris with us! #ballondor pic.twitter.com/0FObwEfkkB

Na trenutak je Đoković zastao da odgovori na pitanja novinara, a prvo se odnosilo na činjenicu da je posmatrao i meč za titulu u ragbiju, a sada je na ovoj dodeli...

- Da, svuda sam, ali malo sam i teniskom terenu, nadam se (osmeh). Lepo je biti u gradu u kome se dešavaju veliki sportski događaji, kao što su finale Svetskog prvenstva u ragbiju i dodela Zlatne lopte. Ni na jednom od toga nisam bio.

Na konstataciju da mnogo voli fudbal, osmehnuo se.

- Svakako, fudbalski sam navijač. Fudbal je najpopularniji sport na svetu, odrastao sam gledajući, igrajući fudbal, meni je otac bio na kratko i profesionalac... Stvarno sam uzbuđen što sam ovde.

Upitan ko će biti srpski dobitnik "Zlatne lotpe", Novak se zamsilio:

- U, dobro pitanje! Imamo mi baš dobre igrače... recimo, naš rekorder, golgeter, Aleksandar Mitrović igra neverovatno, imamo Tadića koji je kapiten naše reprezentacije, a dugo godina i kapiten Ajaksa, tu je i Sergej Milinković Savić... Imamo sjajne igrače, nadam se da će zajedno uraditi nešto veliko na Evropskom i Svetskom prvenstvo, svi ih bodrimo. Uz sjajne fudbalere kao što su Mesi, Haland, Mbape, teško je osvojiti Zlatnu loptu, ne znam da li je to realno, ali... - ostavio je na kraju Nole nadu da bi neki Srbin stvarno mogao jednog dana da ponese ovo priznanje.

« I’m a huge football fan! So happy to attend finally the Ballon d’Or »



💬 Novak Djokovic at the #ballondor pic.twitter.com/g7uqg8bdfj