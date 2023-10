'NEŠTO SI MI POZNAT' Luda scena na dodeli Zlatne lopte: Novak ubedio popularnog Jutjubera da je novi FUDBALER MILANA! (VIDEO)

Urnebesna scena zabeležena je na svečanoj ceremoniji dodele "Zlatne lopte".

Kapiten Argentine i član Intera iz Majamija Lionel Mesi osmi put u karijeri osvojio je nagradu Frans fudbala "Zlatna lopta" za najboljeg fudbalera sezone.

Utisak je da je pored slavnog Argentinca zvezda večeri bio najbolji teniser sveta Novak Đoković, koji je prvi put prisustvovao svečanoj ceremoniji.

Harizmatični srpski teniser ukrao je "šou" fudbalskim zvezdama u Parizu.

Nole, koji je konstantno bio u centru pažnje, na ovom događaju imao je izuzetno zanimljiv susret sa popularnim američkim jutjuberom "Spidom" (IShowSpeed).

Momak koji je poznat kao veliki fan Kristijana Ronalda imao je urnebesnu konverzaciju sa Srbinom.

Prišao je Novaku i rekao mu da mu je prilično poznat, ali da ne može da se seti ko je on.

Usledio je Novakov komičan odgovor:

"Ja sam nova zvezda Milana. Nisam igrao još, ali debitovaću na sledećoj utakmici. Daću het-trik", rekao je Novak.

Spid se nasmejao i srdačno pozdravio sa srpskim teniserom.

Pogledajte ovu urnebesnu scenu:

Djokovic just told Speed he plays for AC Milan and he believed it 😭😭😂



pic.twitter.com/iJA0vmxirX