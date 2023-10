SVE JE NA NOLETU! Alkaraz ELIMINISAN u Parizu - Evo šta Đoković treba da uradi da bi OSTAO NA TRONU DO KRAJA GODINE!

Španski teniser Karlos Alkaraz eliminisan je sa turnira u Parizu, a to su sjajne vesti za najboljeg tenisera planete.

Naime, Novak Đoković će biti prvi na ATP listi bar do Torina, a da bi ostao na tronu do kraja godine moraće sam da se potrudi za to.

Podsetimo, Đoković je prvi, a Alkaraz drugi na ATP listi i razlika je prilična.

Srbin ima 11.045 bodova, a Španac 8.625.

Imajući u vidu prednost od 2.240 bodova i ono što brane do kraja sezone, sve je izglednije da će Nole uskoro započeti jubilarnu 400. sedmicu na teniskom tronu, a kako je Alkaraz doživeo debakl u Parizu, sada je na Noletu da ne podbaci na ovom turniru.

Đoković na mastersu u Parizu brani 600 bodova iz prošlogodišnjeg finala u kojem je poražen od Holgera Runea.

Potom sledi Završni masters sezone u Torinu, a tamo Srbin u borbama osmorice najboljih brani svih 1.500 bodova jer je 2022. osvojio titulu bez poraza. S druge strane, Alkaraz je ostao bez 180 bodova iz prošlogodišnjeg četvrtfinala Pariza, dok u Torinu nije ni igrao.

Da bi Novak ostao broj jedan do kraja godine potrebno je da osvoji titulu u Parizu, ali mora i da pobedi još jedan meč u Torinu u grupi (200 bodova). Dakle - sve je u Noletovim rukama!