'DOLAZIM IZ SRBIJE I NAVIJAM ZA ZVEZDU' Novak Đoković potvrdio Drogbi u Parizu ono što svi znaju

Novak Đoković se trenutno nalazi u Parizu gde nastupa na poslednjem mastersu u sezoni, pre onog završnog. Boravak u Parizu Srbin je iskoristio da se pojavi na dodeli Zlatne lopte, odnosno bio je specijalni gost koji je uručio Aitani Bonmati trofej za najbolju fudbalerku u 2022. godini.

Pre toga je Srbin malo proćaskao sa Didijeom Drogbom, koji je bio voditelj svečanosti. Tema je naravano bila fudbal. Proslavljeni as Čelsija je pitao najboljeg tenisera sveta koji mu je je omiljeni klub, na šta je Đoković odgovorio.

- Dolazim iz Srbije i navijam za Crvenu zvezdu, to je za mene, bez sumnje, klub broj jedan. To je ekipa koja je 1991. godine bila prvak Evrope. Navijač sam i Milana. To su dva kluba koja su mi u srcu - istakao je Đoković.

Novak je rekao i da je kao mali imao dilemu da li da se bavi tenisom ili fudbalom.

- Izabrao sam tenis i mislim da sam napravio dobar izbor“, što je izazvalo smeh publike u Parizu.

Drogba je samo dodao.

- Nije loše, nije loše to što si do sada uradio.

I mi dodajemo Nole nisi pogrešio...

