MEDVEDEV DOŽIVEO NERVNI SLOM! Ruski teniser POLUDEO zbog publike u Parizu, pa ušao u ŽESTOKU RASPRAVU sa navijačima!

Ruski teniser Danil Medvedev imao je žestok okršaj sa publikom u "Bersiju" u finišu drugog seta na meču protiv Grigora Dimitrova.

U toku je izuzetno uzbudljiv susret drugog kola Mastersa u Parizu između Danila Medvedeva i Grigora Dimigrova.

Dimitrov je sjajno otvorio meč, ekspresno poveo sa 3:0 i rutinski odradio posao u prvom setu. U drugom viđena je prava drama. Imao je Medvedev prednost od 5:2, bio je na korak od izjednačenja, a onda je zbog sopstvenih gluposti dopustio Dimitrovu da se u potpunosti vrati.

Medvedev teasing the crowd 😂🤣 pic.twitter.com/CnvTV9tvUK

Izgubio je temperamentni Rus živce i ušao u žestok rat sa publikom i sudijom. Smetala mu je buka u dvorani, pa se konstantno žalio, mahao rukama i gestikulirao ka navijačima, koji su otvoreno navijali za njegovog rivala.

Potpuno je izgubio fokus malo je nedostajalo da zbog toga završi svoje učešće već u drugom kolu.

Medvedev vs the Paris crowd again 😭 pic.twitter.com/GG2a8Gsfmw