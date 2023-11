U još jednoj stavci je bolji od Nadala: Đoković ne prestaje da maltretira Španca, sada ga je obišao i u ovome

Srpski teniser i trenutno najbolji igrač sveta, Novak Đoković uspeo je veoma lako da slavi protiv Tomasa Ečeverija sa 2:0, po setovima 6:3, 6:2 u meču drugog kola na Mastersu u Parizu, čime se domogao i naredne runde i duela sa Talonom Griksporom.

Đoković je ovim duelom uspeo na još jedan način da obiđe Rafaela Nadala i pomalo zapečati tu priču o tome, ko je zapravo najbolji ikad (GOAT) u svetu tenisa.

Duel sa Ečeverijem mu je bio 1.289. meč u karijeri u zvaničnim mečevima, čime je iza sebe ostavio Nadala koji je trenutno na koti od jednog manje (1.288).



Most matches played on Tour among active ATP Players.



🇷🇸 Novak Djokovic - 1289

🇪🇸 Rafael Nadal - 1288 pic.twitter.com/xhvEpdPsSP