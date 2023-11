Đoković se povukao sa Mastersa u Parizu: Novak i Kecmanović predali svoj duel u dubl konkurenciji

Srpski dubl Miomir Kecmanović i Novak Đoković, odlučili su da predaju meč drugog kola na turniru u Parizu u dubl konkurenciji, gde je trebalo da se sastanu sa Ebdenom i Bopanom.

Đoković je već imao meč u singlovima u toku dana, gde je slavio protiv Tomasa Ečeverija veoma lako, a onda je trebalo sa Kecmanovićem da igra i dublove, ali, jednostavno su odlučili da se povuku.

Njih dvojica su slavili već u jednom meču, a očigledno nisu bili baš spremni da igraju i dubl.



Fans are sad, the umpire just announced that there wont be Djokovic / Kecmanovic on court 1



Had great seats for it 😡 pic.twitter.com/GY7ZduLKAt