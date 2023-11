ĐOKOVIĆ - GRIKSPOR: Novak igra za četvrtfinale! Odličan start

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće meč 3. kola na mastersu u Parizu.

5. gem - 4:1, Izuzetno igra Novak za sada. Gotovo svi segmenti u igri svetskog broja jedan funkcionišu jako, jako dobro.

4. gem - 3:1, Prvi gem za Grikspora, dobro je servirao u ovom delu igre i "upisao" se na semaforu.

3. gem - 3:0, Sve ide po planu srpskog tenisera. Za sada Talon nema ama baš nikakve šanse.

He is in the place 🔥#RolexParisMasters | @DjokerNole pic.twitter.com/UUUiYTHo4g