ĐOKOVIĆ - GRIKSPOR: Novak izgubio čak 5 VEZANIH GEMOVA, ali se vratio!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće meč 3. kola na mastersu u Parizu.

23. gem - 7:6, (7:2), Fantastičan je bio Novak u taj-brejku i izjednačio u setovima! Ovo je Đoković kakvog želimo da gledamo!

22. gem, 6:6 - Nije imao ni šansu Novak u ovom gemu. Sjajni servisi Holanđanina. Gledaćemo taj-brejk.

21. gem - 6:5, Još jednu priliku da osvoji set bez taj-brejka imaće Đoković. Bez gem koji je Novak rešio u svoju korist.

20. gem - 5:5, Na dva poena je bio Đoković od osvajanja ovog seta, ali je Talon uspeo da se izvuče iz teške situacije.

19. gem - 5:4, Bila je prava drama! Dve brejk lopte imao je Holanđanin, ali je Novak u tim momentima bio najbolji. "Hodao" je srpski as po ivici poraza.

18. gem - 4:4, Bez izgubljenog poena Grikspor dolazi do novog gema na ovom meču.

17. gem - 4:3, Ista situacija i u ovom servis gemu. Novak ga je osvojio 6. as udarcem na ovom meču.

16. gem - 3:3, Sigurni servisi na obe strane u drugom setu.

15. gem - 3:2, Đoković bez problema stiže do osvajanja svog servis gema.

14. gem - 2:2, Dobri servisi i na drugoj strani, pa bez previše muke i Talon dolazi svog prvog gema.

13. gem - 2:1, Konačno i dobri servisi za Novaka. Velika borba u Parizu u ovim momentima.

12. gem - 1:1, Imao je Đoković tri vezane brejk lopte, ali je izgubio narednih pet poena i ostao bez "viđenog" gema.

11. gem - 1:0, Ponovo je u Novak imao veliki problem jer je Grikspor imao brejk loptu, izvukao se srpski teniser iz te situacije i vezao tri poena za početni tem u drugom setu.

2. set

Novak je zatražio medicinsku pomoć, jer se ne oseća baš najbolje. Dobio je tabletu koju je odmah popio.

10. gem - 4:6, Neverovatno kako je Đoković izgubio prvi set. Pet vezanih gemova pripalo je Griksporu...

9. gem - 4:5, Rasulo! Novak gubi još jedan servis gem. Neverovatno koliko je pao Đoković...

8. gem - 4:4, Potpuno se vratio Holanđanin i u ovom momentima deluje izuzetno dobro. Đoković je drastično pao...

7. gem - 4:3, Brejk! Imao je Novak 40:15, ali je onda potpuno stao. Servis ne funkcioniše dobro, što je iskoristio Talon i vratio brejk.

6. gem - 4:2, Uz dosta muke Talon dolazi do gema. Za svaki poen Holanđanin mora da odigra više od maksimuma.

5. gem - 4:1, Izuzetno igra Novak za sada. Gotovo svi segmenti u igri svetskog broja jedan funkcionišu jako, jako dobro.

4. gem - 3:1, Prvi gem za Grikspora, dobro je servirao u ovom delu igre i "upisao" se na semaforu.

3. gem - 3:0, Sve ide po planu srpskog tenisera. Za sada Talon nema ama baš nikakve šanse.

