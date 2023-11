'ZNAČI, VI SMATRATE DA SAM JA PROVOCIRAO PUBLIKU?' Novak IZGUBIO ŽIVCE posle SRAMNOG PITANJA - Ironično se nasmejao, pa ZAGRMEO!

Najbolji srpski teniser izborio je plasman u četvrtfinale Mastersa u Parizu, pošto je posle žestoke borbe savladao sjajnog Holanđanina Talona Grikspora sa 4:6, 7:6, 7:6.

Meč je obeležilo skandalozno ponašanje francuske publike, koja je u finišu meča izbacila iz takta srpskog asa. Svesno su pravili buku tokom poena, dekoncentrisali i provocirali Novaka, koji je u jednom momentu izgubio živce i ušao u pravi verbalni rat sa nekulturnim Francuzima.

Očekivano, odnos sa publikom bio je glavna tema i na konferenciji za medije koja je usledila nakon meča.

Jedan novinar konstatovao je da je Novak prvi započeo "rat" sa gledaocima u "Bersiju" i tako pokušao da opravda skandalozno ponašanje francuske publike.

"Neki bi prokomentarisali da vam je možda bilo potrebno da malo isprovocirate publiku da biste digli nivo energije i svoje igre. Šta kažete na to?", pitao je novinar Novaka.

Absolutely unbreakable mentality!!! Crowd cheers and start to try get under his skin as Djokovic loses his break of serve and looking to end up on a last set tie break….Djokovic wins the next 2 games 40-0… match over 🤯 the greatest Tennis player that’s ever lived 🐐 #Djokovic https://t.co/41aPvMX4RC