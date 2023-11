'VI SMATRATE DA SAM JA PROVOCIRAO PUBLIKU'? Novak Đoković poludeo zbog pitanja novinara, a šta je tek rekao za skandalozno ponašanje Francuza

Najbolji teniser sveta Novak Đoković izjavii je na konferenciji za medije nakon plasmana u četvrtfinale Mastersa u Parizu, da je pre meča imao stomačne probleme i da očekuje još teže duele u nastavku takmičenja.

Podsećanja radi, Đoković se plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Parizu, pošto je u osmini finala pobedio Holanđanina Talona Grikspora 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

"Odigrao je na veoma visokom nivou, čestitam mu na tome. Pobedio bi večeras, da je to uradio bilo bi zasluženo. Imao sam problema sa stomakom i nisam se dobro osećao. Verovatno imam neki stomačni virus. Više vremena provodim na šolji ovih dana. Pokušao sam da održim servis i da dođem do taj-brejka što sam uradio u drugom setu. U trećem sam krenuo da igram malo bolje", istakao je Đoković i dodao da je već bio u sličnim situacijama.

Međutim, centralna stvar sa sinoćnjeg meča je skandalozno ponašanje publike u dvorani, koje je razljutilo Đokovića, pa se umalo nije dogodio slučaj Medvedev, kada je Rus besneo na Parižane.

- Navikao sam na takve stvari, ali je to okej. Da budem iskren, u pitanju je pre svega bio izraz nepoštovanja prema obojici igrača, u momentima kada se meč lomio. Međutim, šta je – tu je. Meč je bio uzbuđliv, to je podstaklo ljude, poželeli su da utiču na njegov tok, ali je ipak tenis prevladao“, kazao je srpski teniser.

Neki pristuni novinari nagovestili su da možda Đoković želi da provocira publiku, kako bi tako našao motivaciju u trenucima kada mu lošije ide.

- Dakle, vi smatrate da sam ja provocirao publiku, a ne ona mene? Šta vi mislite, iz vaše stolice na tribinama? Ne bih se uopšte složio sa vama, jer smatram da nisam ama baš ništa uradio da bih provocirao publiku. Ali tako to biva… Pariska publika je ‘veoma specijalna’ i to su dobre reči koje je opisuju, ali to je sve okej - zaključio je Đoković.

Autor: