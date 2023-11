(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - RUNE: Novak u neverici zbog sramnog ponašanja bezobrazne publike

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, za polufinale mastersa u Parizu igra protiv Holgera Runea.

Treći set:

2:1 - Brejk!

Na vreme je Novak došao do prednosti u odlučujućem setu.

1:1 - Odličan odgovor Đokovića i izjendačenje.

0:1 - Dobri servisi Danca u gemu u kojem je Novak napravio bolnu grimasu.

Otišao je Novak u pauzi između dva seta u svlačionicu, a ni to se nije dopalo navijačima. Đoković je izrazom lica i pogledom prema tribinama nakon zvižduka stavio do znanja svima da je u neverici zbog takvog ponašanja.

Taj-brejk:

3:7 - Kraj seta! Igraće se treći set.

2:6 - Četiri set lopte za Danca.

2:5 - Mini brejk pravi Đoković, sada mu je potreban još jedan, nakon dva njegova servisa.

1:5 - Novak neprepoznatljiv, Holger odličan.

1:4 - Dupla servis greška...

1:3 - Prekinuo je seriju rivala Novak.

0:3 - Siguran Danac smeč udarcem dobija poen.

0:2 - Pogrešio je Novak.

0:1 - Mini brejk Runea.

6:6 - Igraće se taj-brejk!

Tražio je Beker od Runea pre početka 12. gema drugog seta da pokuša da igra što kraće poene, što je Danac poslušao.

Drugi set:

4:4 - Ostao je Novak na samo jednom poenu u ovom gemu, iako je utisak bio da je malo falilo da ozbiljnije zapreti 16 godina mlađem rivalu.

4:3 - Ovaj put je izbegao Đoković komplikovanu situaciju, odnosno igranje na razliku.

3:3 - Odlično se snašao Rune na mreži, odigrao je nekoliko voleja zaredom, a poen i gem je završio smeč udarcem. Osvojio ga je bez izgubljenog poena.

3:2 - Rasplamsala se borba u drugom setu, pa sada gledamo kvalitetne i zahtevne poene. Igralo se na razliku, a Đoković je zahvaljujući dva dobra servisa stigao do gema.

2:2 - Brejk!

Odlično! Ekspresno je reagovao Đoković i iskoristio je i drugu brejk loptu na ovom meču.

Noletov "rat" sa navijačima:

1:2 - Brejk!

Veliki pad koncentracije kod Đokovića koji je gem otvorio duplom greškom, a završio ga bez osvojenog poena.

1:1 - Brzo i Rune dolazi do prvog gema u drugom setu.

1:0 - Lako, bez izgubljenog poena Đoković je stigao do prvog gema u drugom delu igre.

Prvi set:

7:5 - Kraj seta!

Kad je bilo najvažnije, Đoković je odigrao najbolje! Napravio je pritisak, napao Runea i njegov servis i do prvog seta došao na kvalitet, ali i veliko iskustvo, mnogo veće od onoga koje poseduje Danac.

6:5 - Dva puta je pogrešio Rune sa čelendžima, ali ovaj put je bio u pravu. Ipak, to mu je donelo samo drugi servis Novaka koji je bez izgubljenog poena obezbedio igranje taj-brejka.

5:5 - Šteta... Polu šansu je imao Novak pošto je imao 30:30. Rune je vezao tri poena i stigao do izjednačenja.

5:4 - Prebacio je Đoković pritisak na rivala, tako što je još jednom relativno lako osvojio svoj gem.

4:4 - Aktivno Beker učestvuje u meču, imao je savet za svog tenisera u vezi servisa nakon fantastičnog riterna Đokovića. Bio je to jedini poen koji je srpski teniser osvojio u ovom gemu.

2:2 - Iskoristio je Novak poklon koji je dobio od rivala, ubrzo osvojio još jedan poen i stigao do 30:30. Usledila je greška bekhendom i zatim as udarac Danca pomoću kojeg je izbegao bilo kakvu komplikaciju.

2:1 - Motivisan je Rune na startu meča, vidi se to po načinu na koji proslavlja osvojene poene. Na sreću, u trećem gemu je osvojio samo jedan.

Zanimljiva je situacija viđena u istom, nakon što je Danac poslao lopticu u aut, zatražio je potvrdu da je odluka sudija bila dobra. Njegov trener, Boris Beker, reagovao je sa tribina.

1:1 - Uzvraća ekspresno i sa "nulom" Rune.

1:0 - Meč je počeo servisom Đokovića!

Zanimljiv i nešto duži prvi poen pripao je srpskom teniseru koji je nakon toga prilično lako stigao do prvog gema.

Uoči meča:

Pitanje da li Danac uopšte zna koliko je dužan Novaku, s obzirom na to da ga je pobedio u prethodna dva međusobna duela.

Đoković je bio bolji rezultatom 3:1 u prvom njihovom meču odigranom na US openu 2021. godine.

Rune je poravnao međusobni skor nanevši prošle sezone Đokoviću poraz u tri seta u finalu turnira koji je trenutno u toku. Rezultatom 2:1 pobedio je Danac i ove sezone u Rimu.

▪️ Hurkacz vs Dimitrov

▪️ Tsitsipas vs Khachanov

▪️ Djokovic vs Rune ✨

▪️ de Minaur vs Rublev ✨



Présentation de la J5 ↘️ #RolexParisMasters — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) 03. новембар 2023.

Sprečio je dvadesetogodišnjak Novaka da dođe do titule u prestonici Francuske prošle godine, pa srpski teniser brani "samo" 600 bodova ove sezone.

Sedmi teniser sveta od nedavno je za trenera angažovao Borisa Bekera, čuvenog Nemca koji je ranije radio i sa Novakom Đokovićem.

Nadamo se da Đoković neće imati probleme koji su se javljali tokom meča osmine finala protiv Talona Grikspora, malo sa protivnikom, malo sa publikom, a malo i sa stomakom.

- Dobro sam počeo meč, igrao odlično, ali sam na 4:2 ostao bez goriva – što je on odlično iskoristio i u potpunosti se vratio u meč. Najveći razlog za moj pad je što se već nekoliko dana borim sa stomačnim gripom - i provodim možda i više vremena “na šolji” nego na terenu. Danas je verovatno bio najgori dan za mene u zdravstvenom smislu. Bio sam na pomolu da izgubim, on je bio veoma blizu pobede - i uopšte ne bi bilo nezasluženo da je to bio konačni ishod.

