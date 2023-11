ĐOKOVIĆ DANCU SERVIRAO NAJHLADNIJU OSVETU! Neuništivi Novak je u polufinalu posle drame, sramne publike i svađe sa sudijom!

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, pobedio je Holgera Runea rezultatom 2:1 (7:5, 6:7(3:7), 6:4) i tako se plasirao u polufinale mastersa u Parizu.

Đoković se trijumfom u fizički i psihički izuzetno napornom meču osvetio Dancu za poraz u prošlogodišnjem finalu ovog turnira i ujedno izjednačio učinak u međusobnim duelima na 2:2.

Bilo je opet problema sa navijačima, prvi put u petom gemu prvog seta kada su na tribinama bili nezadovoljni zahtevom sudije da se ne koristi blic na telefonima. Odgovor publike sudiji bili su zvižduci koji su omeli Đokovića pred servis.

U toku narednog poena, čuo se urlik sa tribina baš pre nego što je Srbin trebalo da smečuje, nakon čega je usledio oštar pogled prema tom delu dvorane Bersi.

Sigurni su bili obojica na svom servisu i prilično lako su dolazili do gemova, sve do same završnice.

Prvi gem u kojem se igralo na razliku bio je gem u kojem je Đoković slomio Runea.

Mladi Danac nije osetio pritisak sve do poslednjeg gema prvog seta kada je trebalo da taj deo igre odvede u taj-brejk.

Đoković je iskoristio veliko iskustvo i želju da izbegne igranje "13. gema" i eventaulni rizik da ga izgubi i tako dobije znatno teži zadatak, odnosno povratak nakon izgubljenog seta.

Uspeo je da iskoristi prvu brejk loptu, koja je značila i osvajanje seta.

Problem je mogao da se nasluti nakon već pomenutog petog gema, pošto je Đoković, nakon što ga je osvojio, pogledao prema svom timu dok se držao za levu podlakticu uz gest kojim kao da je poručio da nešto nije u redu.

Srećom, u nastavku meča nije bilo problema.

Rasplamsala se borba u drugom setu, poeni su postali prilično zahtevni, a Rune je na startu stigao do brejka i prednosti rezultatom 2:1. Međutim, Đoković je ekspresno odgovorio i već u narednom gemu postavio stvari na svoje mesto.

Drugi set je kao i prvi stigao do neizvesne završnice, a u 10. gemu viđena je žustra rasprava Novaka i sudije koji je dozvolio Runeu čelendž iako ga je prilično kasno zatražio.

Đoković je objasnio sudiji da je provera njegovog udarca tražena tek nakon što je Rune udario lopticu i video da ona ide u aut. Publika je iskoristila priliku da opet zviždi srpskom teniseru.

Da čovek iz stolice nije dozvolio čelendž, Đoković bi imao dve vezane meč lopte. Ovako je stigao do jedne koju nije iskoristio. Rune je izjednačio na 5:5, ali je brzo na semaforu pisalo "6:5", pa je dvadesetogodišnjak ponovo imao priliku da obezbedi igranje taj-brejka, što je ovaj put uspeo.

Tamo se odlično snašao, za razliku od Đokovića pa smo dobili priliku da gledamo i treći set.

U pauzi između dva seta Đoković je otišao u svlačionicu, a čak i zbog toga je dobio zvižduke sa tribina.

U odlučujućem periodu je rano došao do brejka, već u trećem gemu, što je odmah i potvrdio, a time je naveo nervoznog Runea da udari u ogradu kod mreže. Tom prilikom je rasrkvario prst, zbog čega je dobio pomoć lekara.

Uskoro opširnije.

Tok meča:

Treći set:

5:4 - Sav fokus je Đoković prebacio u naredni gem. Nakon kratke pauze će servirati za pobedu.

5:3 - Deveti as udarac na meču pomogao je Đokoviću da dođe na korak do prolaska u polufinale.

4:3 - Dovoljno dobar i Rune, lako je stigao do gema nakon čega je bodrio sebe, ali i tražio podršku publike.

4:2 - Odličan Novak! Osvojio je nekoliko lepih poena, a nije izgubio nijedan.

3:2 - Nakon kraće pauze je Rune uspeo da dođe do gema i čini se da mu povreda prsta na ruci kojom udara lopticu ne predstavlja problem.

3:1 - Ovo izgleda dobro. Novak je potvrdio brejk.

Nervozni Rune je nakon gema udario rukom o ogradu i tom prilikom se povredio. Zbog krvi na njegovom prstu još jednom je lekar ušao na teren.

Pogledajte Novakovu reakciju na užasan gest publike:

2:1 - Brejk!

Na vreme je Novak došao do prednosti u odlučujućem setu.

1:1 - Odličan odgovor Đokovića i izjendačenje.

0:1 - Dobri servisi Danca u gemu u kojem je Novak napravio bolnu grimasu.

Otišao je Novak u pauzi između dva seta u svlačionicu, a ni to se nije dopalo navijačima. Đoković je izrazom lica i pogledom prema tribinama nakon zvižduka stavio do znanja svima da je u neverici zbog takvog ponašanja.

Njegov rival je pauzu iskoristio da pozove fizioterapeuta.

Drugi set:

Pogledajte Noletovu žustru raspravu sa sudijom:

Taj-brejk:

3:7 - Kraj seta! Igraće se treći set.

3:6 - Poen za Novaka, ali slede dva servisa njegovog rivala.

2:6 - Četiri set lopte za Danca.

2:5 - Mini brejk pravi Đoković, sada mu je potreban još jedan, nakon dva njegova servisa.

1:5 - Novak neprepoznatljiv, Holger odličan.

1:4 - Dupla servis greška...

1:3 - Prekinuo je seriju rivala Novak.

0:3 - Siguran Danac smeč udarcem dobija poen.

0:2 - Pogrešio je Novak.

0:1 - Mini brejk Runea.

6:6 - Igraće se taj-brejk!

Tražio je Beker od Runea pre početka 12. gema drugog seta da pokuša da igra što kraće poene, što je Danac poslušao.

6:5 - Dobra dva servisa još jednom za kraj servis gema. Rune će kao i u prvom setu servirati za taj-brejk.

5:5 - Smatrao je Novak da je Rune prekasno tražio čelendž. Sudija je prihvatio zahtev Danca, zbog čega je usledila Novakova pobuna.

Rasprava je potrajala, a Đoković je objasnio sudiji da je Rune tražio proveru tek nakon što je odigrao svoj udarac. Naravno, ispraćen je zvižducima sa tribina.

Imao je potom i meč loptu, ali Rune je uspeo nekako da se izvuče. Da sudija nije dozvolio čelendž Dancu, imao bi Đoković dve vezane meč lopte.

5:4 - Dramatičan poen u nezgodnom trenutku... Na 30:30 su odigrali dužu razmenu Đoković i Rune, ona je pripala Novaku nakon sjajnog bekhenda, a onda je burno proslavio osvajanje gema.

Dobro je servirao i iznudio grešku protivnika, a onda glasno urliknuo.

4:4 - Ostao je Novak na samo jednom poenu u ovom gemu, iako je utisak bio da je malo falilo da ozbiljnije zapreti 16 godina mlađem rivalu.

4:3 - Ovaj put je izbegao Đoković komplikovanu situaciju, odnosno igranje na razliku.

3:3 - Odlično se snašao Rune na mreži, odigrao je nekoliko voleja zaredom, a poen i gem je završio smeč udarcem. Osvojio ga je bez izgubljenog poena.

3:2 - Rasplamsala se borba u drugom setu, pa sada gledamo kvalitetne i zahtevne poene. Igralo se na razliku, a Đoković je zahvaljujući dva dobra servisa stigao do gema.

2:2 - Brejk!

Odlično! Ekspresno je reagovao Đoković i iskoristio je i drugu brejk loptu na ovom meču.

1:2 - Brejk!

Veliki pad koncentracije kod Đokovića koji je gem otvorio duplom greškom, a završio ga bez osvojenog poena.

1:1 - Brzo i Rune dolazi do prvog gema u drugom setu.

1:0 - Lako, bez izgubljenog poena Đoković je stigao do prvog gema u drugom delu igre.

Prvi set:

7:5 - Kraj seta!

Kad je bilo najvažnije, Đoković je odigrao najbolje! Napravio je pritisak, napao Runea i njegov servis i do prvog seta došao na kvalitet, ali i veliko iskustvo, mnogo veće od onoga koje poseduje Danac.

Nakon što je osvojio prvi set, Novak je imao zanimljiv gest prema navijačima kojima je poručio: Hajde da vas čujem sada!

6:5 - Dva puta je pogrešio Rune sa čelendžima, ali ovaj put je bio u pravu. Ipak, to mu je donelo samo drugi servis Novaka koji je bez izgubljenog poena obezbedio igranje taj-brejka.

5:5 - Šteta... Polu šansu je imao Novak pošto je imao 30:30. Rune je vezao tri poena i stigao do izjednačenja.

5:4 - Prebacio je Đoković pritisak na rivala, tako što je još jednom relativno lako osvojio svoj gem.

Posle devetog gema u prvom setu Novak je od svog tima dobio "čarobni napitak" koji je prethodnih meseci izazvao puno pažnje.

4:4 - Aktivno Beker učestvuje u meču, imao je savet za svog tenisera u vezi servisa nakon fantastičnog riterna Đokovića. Bio je to jedini poen koji je srpski teniser osvojio u ovom gemu.

4:3 - Bilo je 30:30 i potencijalno problematično, ali uspeo je Novak da izbegne brejk loptu.

3:3 - I dalje teniseri nemaju probleme u gemovima u kojima serviraju.

3:2 - Između dva gema, odnosno pre Đokovićevog prvog servisa u petom gemu, neko iz publike je koristio blic sa kamere, sudija je opomenuo navijače, a kao odgovor je dobio glasne zvižduke.

Zatim je jedan od prisutnih odlučio da se "oglasi" tokom poena, pa je nešto doviknuo pre Novakovog smeča. Nije to previše smetalo Đokoviću, ali jeste ga iznerviralo, pa je uputio oštar pogled prema delu tribina iz kog je stigao zvuk.

Gem je osvojio bez izgubljenog poena.

Nakon što je osvojio gem i krenuo prema klupi, Đoković se uhvatio za levu ruku i pogledao prema svom timu. Osetio je bol, a nadamo se da neće biti problema u nastavku meča.

2:2 - Iskoristio je Novak poklon koji je dobio od rivala, ubrzo osvojio još jedan poen i stigao do 30:30. Usledila je greška bekhendom i zatim as udarac Danca pomoću kojeg je izbegao bilo kakvu komplikaciju.

2:1 - Motivisan je Rune na startu meča, vidi se to po načinu na koji proslavlja osvojene poene. Na sreću, u trećem gemu je osvojio samo jedan.

Zanimljiva je situacija viđena u istom, nakon što je Danac poslao lopticu u aut, zatražio je potvrdu da je odluka sudija bila dobra. Njegov trener, Boris Beker, reagovao je sa tribina.

1:1 - Uzvraća ekspresno i sa "nulom" Rune.

1:0 - Meč je počeo servisom Đokovića!

Zanimljiv i nešto duži prvi poen pripao je srpskom teniseru koji je nakon toga prilično lako stigao do prvog gema.

Uoči meča:

Pitanje da li Danac uopšte zna koliko je dužan Novaku, s obzirom na to da ga je pobedio u prethodna dva međusobna duela.

Đoković je bio bolji rezultatom 3:1 u prvom njihovom meču odigranom na US openu 2021. godine.

Rune je poravnao međusobni skor nanevši prošle sezone Đokoviću poraz u tri seta u finalu turnira koji je trenutno u toku. Rezultatom 2:1 pobedio je Danac i ove sezone u Rimu.

▪️ Hurkacz vs Dimitrov

▪️ Tsitsipas vs Khachanov

▪️ Djokovic vs Rune ✨

▪️ de Minaur vs Rublev ✨



Présentation de la J5 ↘️ #RolexParisMasters — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) 03. новембар 2023.

Sprečio je dvadesetogodišnjak Novaka da dođe do titule u prestonici Francuske prošle godine, pa srpski teniser brani "samo" 600 bodova ove sezone.

Sedmi teniser sveta od nedavno je za trenera angažovao Borisa Bekera, čuvenog Nemca koji je ranije radio i sa Novakom Đokovićem.

Nadamo se da Đoković neće imati probleme koji su se javljali tokom meča osmine finala protiv Talona Grikspora, malo sa protivnikom, malo sa publikom, a malo i sa stomakom.

- Dobro sam počeo meč, igrao odlično, ali sam na 4:2 ostao bez goriva – što je on odlično iskoristio i u potpunosti se vratio u meč. Najveći razlog za moj pad je što se već nekoliko dana borim sa stomačnim gripom - i provodim možda i više vremena “na šolji” nego na terenu. Danas je verovatno bio najgori dan za mene u zdravstvenom smislu. Bio sam na pomolu da izgubim, on je bio veoma blizu pobede - i uopšte ne bi bilo nezasluženo da je to bio konačni ishod.

Autor: