'AJDE, SAD DA VAS ČUJEM!' Đoković odgovorio BEZOBRAZNIM NAVIJAČIMA! Zviždali pred servis, vikali u toku poena, Novak ih UGASIO

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, još jednom je prihvatio "rat" sa publikom u Parizu. Nakon što je osvojio prvi set u četvrtfinalu protiv Holgera Runea, Novak je gestom poručio publici: Hajde sada da vas čujem!

To se dogodilo nakon što je na startu meča Đoković imao problem sa navijačima.

U petom gemu prvog seta sudija je opomenuo pojedince da ne koriste blic na telefonima, a to se nije svidelo prisutnima koji su odgovorili zvižducima u trenucima kada se Novak srpemao za servis.

Kada je Srbin konačno odservirao, tokom poena, odnosno pred njegov smeč, muškarac sa tribina je glasno viknuo.

Đoković je osvojio poen, a onda je uputio oštar pogled prema tom delu tribina.

Relentless 🥶@DjokerNole pounes at the right time as he takes the opening set 7-5 vs Rune 💥#RolexParisMasters pic.twitter.com/y1xrLZhkNf