NOVAKOVA PORUKA NA ĆIRILICI: Đoković se revanširao Runeu, publika ga PROVOCIRALA, a on je na kraju poručio SAMO JEDNO (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Mastersa u Parizu.



Borio se Nole ne samo protiv rivala, već i protiv nekulturne pariske publike i izvojevao je trijumf protiv svih.

Na kraju meča je na kameri napisao poruku - na ćirilici.

Sweet revenge 😈



Novak Djokovic wins the rematch of last year's #RolexParisMasters final! pic.twitter.com/kQqYU8uywA