Dimitrov uoči finala sa Đokovićem: Neću da plačem, ali sam veoma emotivan...

Grigor Dimitrov je pobedom nad Stefanosom Cicipasom zakazao okršaj sa Novakom Đokovićem u finalu Mastersa u Parizu. Grk je važio za favorita, ali je Bugarin ipak držao stvari uglavnom pod kontrolom i tako upisao svoju sedmu pobedu nad igračima iz najboljih deset u sezoni.

Posle meča je najpre komentarisao sam duel i tok, a na kraju je istakao koliko mu sve ovo znači.

- Mogao sam da ostanem u igri i znao sam da je to sve što mogu da uradim. On je dosta podigao svoj nivo kako je meč prolazio i ceo duel je bio veoma napet. Na kraju sam ipak bio spreman za taj-brejk u trećem setu. Prvih pet poena u tajbrejku za mene je bilo veličanstveno. Morao sam da iskoristim ove šanse jer je to jedina opcija protiv ovako kvalitetnih tenisera. Nastavio sam da budem fokusiran i to je takođe bilo veoma važno. Svaki put kada bih udario loptu, uradio sam nešto značajno sa njom - rekao je Dimitrov i dodao.

- Neću da plačem, ali sam bio veoma emotivan posle meča. Ja samo živim u ovom trenutku jer je cela avantura u poslednje vreme bila vrlo netipična. Tenis mi sve više znači, a rezultat mečeva nije toliko bitan.

Nole je u svom polufinalu savladao Andreja Rubljova, a finalni okršaj na programu je u nedelju od 15 sati.