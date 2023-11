Novak Đoković na udaru stranih medija: Ne mogu da podnesu pobedu Srbina, pa im smeta ova proslava

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je u neizvesnom meču u Parizu, punom turbulencija, savladao Holgera Runa u tri seta.

Ipak, momenat koji ističu strani mediji nije pobeda, niti činjenica da ju je postigao pod nemogućnim uslovima zbog umora, povrede i neprijateljskog pristupa publike, već ističu jednu proslavu.

Novak neretko na kraju meča pokaže svoju filozofiju tako što prst usmeri prvo ka glavi, potom ka srcu i na kraju ka međunožju, asocirajući na poznatu izreku koju je verovatno svako bar jednom čuo "glava, srce, mu**".

Who else loves this Novak Djokovic victory celebration? 🔥pic.twitter.com/qD1mnc65OL