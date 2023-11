NOVAK PONOVO POKAZAO KO JE NAJBOLJI! Đoković pobedom protiv Dmitrova osvojio SEDMI maters u Parizu, a 40. u karijeri!

Srpski teniser Novak Đoković slavio je 2:0 u setovima protiv Grigora Dimitrova u finalu mastersa u Parizu, te jubilarni 7. put podigao trofej u Bersiju.

Srpski teniser Novak Đoković po rekordni 7. put osvojio je masters u Parizu. Bila je to njegova 40. titula na mastersima u karijeri, po čemu mu niko nije ravan. Zanimljivo je da iako Rafael Nadal važi za kralja pariske šljake, koju je osvajao 14. puta, nijednom nije podigao trofej na turniru koji se igra u Bersiju.

Dosta nervozno su obojica otvorili meč, svesni važnosti meča. Sedam grešaka iz forhenda napravio je Dimitrov, dok je u prva četiri gema Đoković poentirao jednom iz pet pokušaja. Ipak, uspevali su i Đoković i Dimitrov da čuvaju svoj servis.

NOVAK ĐOKOVIĆ - GRIGOR DIMITROV 6:4, 6:3

TOK MEČA

2. SET

6:3 - Nakon devedeset i sedam minuta igre Đoković je došao do meč lopte.

5:3 - Kada god je bilo teško Đoković je napadao i sjajno servirao. Sada Dimitrov servira za ostanak u drugom setu.

4:3 - Novak prvi put u meču nije iskoristio brejk loptu. Prethodne dve je iskoristio.

4:2 - Najlakši gem za Novaka! Potvrdio je brejk. Četiri servisa za četiri poena.

3:2 - Brejk Đokovića! Novak je i drugu brejk priliku pretvorio u gem.

2:2 - Nastavio je Novak niz istih gemova, uz jedan izgubljeni poen stiže do izjednačenja.

1:2 - Bez većih uzbuđenja na startu drugog seta. Svako dobija prilično lako svoje servise.

1:1 - Uzvratio je Novak istom merom, sa dva vinera, uz jedan izgubljeni poen.

0:1 - Dimitrov je prvi servirao, upisao as i viner, i dobio gem posle dva minuta i 21 sekunda.

He wants more 🤫@DjokerNole holds firm to take a one set lead in the Paris final vs Dimitrov 🥶#RolexParisMasters pic.twitter.com/AMAGsYgef9 — Tennis TV (@TennisTV) 05. новембар 2023.

1. SET

6:4 - Gotov je set! Trajao je 51 minut. Po završetku seta ponovo je viđen skandal, Novak je tražio od publike jaču podršku, a dobio je zvižduke. Pritom je publika prilikom servisa vikala Grigor, Grigor.

5:4 - Dimitrov ostaje u prvom setu. Bio je Novak na 40:40, međutim Bugarin je sa dva dobra servisa i jednim vinerom stigao do gema.

5:3 - Još jedan gem bez izgubljenog poena za Novaka. Upisao je i treći as u meču.

4:3 - Brejk Đokovića! Prva brejk prilika u meču je pretvorena u gem. Novak se sjajno odbranio i potom riternirao.

3:3 - Najkraći gem u meču, Novak ga je dobio sa nulom. Upisao je drugi as u meču.

2:3 - U svakom gemu teniser koji ne servira stigne do 30:30, ali i dalje nema brejk lopte u meču. Obojica igraju sa dosta slajza, Dimitrov nešto češće. Dimitrovu ne ide forhend, ima čak sedam neiznuđenih grešaka iz ovog udarca. Na drugoj strani, Novaku ne ide bekhend. Ima sedam grešaka iz ovog udarca.

2:2 - Prva servis greška Novaka u meču. Protiv Rubljova dan ranije ih je imao pet. Kada pogodi prvi servis, Novak do sada ima 7/7. Iz drugog servisa 1/5. Forhend ga služi dobro tokom čitavog turnira u "Bersiju". Ima samo jednu grešku iz forhenda.

1:2 - Prilično nervozan start za oba tenisera, dosta greše u igri. Značaj meča čini svoje. Dimitrov je upisao prvi as i prve vinere u meču za novo vođstvo. Igra se 15 minuta u finalu.

1:1 - Novak je asom otvorio svoj prvi servis gem. Dan ranije, u polufinalu protiv Rubljova, Đoković je odservirao 17 aseva. To je njegov drugi najbolji rezultat u karijeri u mečevima koji se igraju na dva dobijena seta. Novak je upisao i prvi viner u meču. Jedino što je u Parizu ispod proseka je bekhend. Dimitrov se muči sa forhendom.

0:1 - Dimitrov je prvi servirao u meču. Novak je bio na 40:40, međutim napravio je dve greške i omogućio startno vođstvo rivalu. Bez vinera u prvom gemu, očigledno je da se obojici stegla ruka zbog značaja meča.

Novak će imati veliku podršku u "Bersiju".

Sudija meča je Reno Lihtenštajn.

On hard courts, Novak Djokovic is



• 32-1 in 2023

• 23-0 in 2023 Big Events

• 19-2 in the last 21 Masters SFs played

• 27-1 in the last 28 Masters 1000 matches played



Unbeaten vs. Top 5 players since November 2021 (9-0) pic.twitter.com/Lq9WqzbaGr — Mario Boccardi (@marioboc17) 04. новембар 2023.

Nole i Griša će igrati 13. put u karijeri. Novak vodi sa 11-1 protiv trenutno 17. tenisera na svetu.

Četiri godine mlađi Bugarin je svoju jedinu pobedu ostvario pre tačno 10 godina na mastersu u Madridu, na šljaci. Novak Đoković od tada ima niz od devet uzastopnih pobeda.

Ove godine su odigrali dva meča, posle pauze od četiri godine bez međusobnih okršaja. Novak je slavio na Australijan openu, zatim i na mastersu u Rimu.

Dimitrov je u karijeri osvojio osam titula, ali poslednju 2017. godine. Bila je to njegova najuspešnija godina u karijeri pošto je četiri od osam titula osvojio te godine.

Đoković će se boriti za sedmu titulu u "Bersiju", ujedno i jubilarnu 40. na mastersima.

Ovo mu je 58. finale na masters turnirima iz serije 1.000.

No, tu nije kraj brojkama oko ovog meča. Prvi reket će igrati za šestu titulu u ovoj sezoni i 98. u karijeri.

DID YOU KNOW❓



By recording his 50th win of the year over Rublev in Paris today, 🇷🇸 Novak Djokovic has now won 50 or more matches in a year an incredible FOURTEEN TIMES in his career. 💥



2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021 and now 2023: — TENNIS (@Tennis) 04. новембар 2023.

Ukoliko osvoji 40. titulu na mastersima, povećaće razliku u odnosu na drugoplasiranog Rafaela Nadala koji ima 36 titula.

Takođe, Novak bi postavio lični rekord kada su mastersi u pitanju, jer bi mu Pariz bio prvi turnir na kome je osvojio sedam titula. Do sada je po šest puta osvajao Majami, Rim i Pariz.

Zna se da je jedini teniser koji je osvajao svih devet mastersa. Ima pet titula na Indijan Velsu, dve u Monte Karlu, tri u Madridu, četiri u Kanadi, tri u Sinsinatiju, četiri u Šangaju.

Ovo će mu biti deveto finale u Parizu, a učinak je 6-2.