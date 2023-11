'HAJDE, JOŠ GLASNIJE, NE ČUJEM VAS' Novak osvojio set pa se obratio publici - pogledajte kako je odgovorio na ZVIŽDUKE! (VIDEO)

Najbolji teniser ikada Novak Đoković ovih dana nije "u ljubavi" sa publikom u Parizu koja je sa negodovanjem pratila svaki njegov korak.

Danas, Đoković igra finale protiv Grigora Dimitrova, i posle minuta žestoke borbe uspeo je da osvoji set.

Dok je Đoković servirao za set publika je iz sveg glasa skandirala "Grigor, Grigor".

A onda, nakon osvojenog seta, usledio je odgovor srpskog tenisera. Đoković je podigao ruku i tražio od publike da bude još glasnija, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

He wants more 🤫@DjokerNole holds firm to take a one set lead in the Paris final vs Dimitrov 🥶#RolexParisMasters pic.twitter.com/AMAGsYgef9