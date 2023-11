RUS PRIZNAO! Andrej Rubljov: Ne želim više da igram protiv Đokovića!

Novak Đoković pobedio je u subotu peti put u karijeri Andreja Rubljova koji je bio frustriran nakon što je poražen u polufinalu mastersa u Parizu.

Moskovljanin je analizirao duel sa srpskim teniserom, ali i celokupno učešće na ovom turniru iz serije 1000.

- Osećam da sam imao dobru nedelju. Protiv Đokovića sam igrao na zaista dobrom nivou, kontrolisao sam emocije, tako da mi se čini da idem u pravom smeru. Najvažnije je nastaviti - rekao je Rubljov.

Potom se malo i našalio istakavši da više nikad ne bi voleo da igra protiv prvog igrača sveta.

- Šta bi trebalo da uradim sledeći put protiv njega? Ne, ne, ne... Ne želim da igram protiv njega sledeći put. To je sve što tražim - istakao je Rus kroz osmeh.

Andrey Rublev never wants to play Djokovic again as Russian classy after loss



Asked what could make the difference the next time they faced off, he laughed and replied: "No, no, no. I don’t want to play him next time. That’s all I want." 👍https://t.co/ei1hqtAL87