PA OVO JE ŠOU! Britanski novinar smislio 'NAUČNI METOD' koji NIKO ne razume kako bi dokazao da Đoković NIJE GOAT!

Da li je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena?

Ovo pitanje se postavlja jako često, a srpski as iz dana u dan, meča u meč, turnira u turnir i titule u titulu dokazuje da je apsolutni GOAT. Ipak, mnogi se trude da dokažu suprotno i jedan čovek otišao je par koraka dalje! O čemu se zapravo radi?

Britanski novinar Kris Bauers smislio je "naučni metod" koji apsolutno niko ne razume samo kako bi pokušao da dokaže da Novak Đoković nije GOAT! Prema njegovoj teoriji, Nole je tek treći najbolji u istoriji i to iza Rodžera Federera i Serene Vilijams?!

Merenje je takvo da Federer ima 93 odsto prava da bude GOAT, Serena 92, a Novak 88 i evo pokušaja objašnjenja istog - Bauers je smislio metod po kome titule osvojene u karijeri važe samo 40 odsto, zatim sledi veliki broj faktora koji je on nazvao "ekonomska moć" i ona donosi još 25 odsto bodova. Posle toga stiže uticaj na tenis i sport generalno koji donosi 15 odsto i ostatak koji se meri prema jačini konkurencije koja je prisutna, po dubl igrama, timskoj igri sa reprezentacijom i partnerima...

Probao je to i da objasni svojim pratiocima na Tviteru, ali teško da je u tome uspeo...

1/3 Folks, this was a bit of fun at the end of a conference, based on exploring if ‘the greatest’ goes beyond stats. Of course Djokovic is the most successful, but is that the same as ‘the greatest’? Maybe yes, but are there other factors? It’s a debate! — Chris Bowers 🔶 (@chris1bowers) 04. новембар 2023.

2/3 My paper is available from @WimbledonMuseum library. You can read it (17 pages) and disagree with its model and workings, but respectfully, please. It is subjective, and if you want to go only by the stats, Djokovic is the most successful. That is clear. — Chris Bowers 🔶 (@chris1bowers) 04. новембар 2023.

3/3 I have defended Djokovic and explained his thinking more than any other international journalist has, and will continue to do so where I think it’s fair. I believe it’s wrong he was not allowed to compete at Aus and US Open 2022, and have said so. — Chris Bowers 🔶 (@chris1bowers) 04. новембар 2023.



Na kraju je morao i da se brani, te je istakao da veruje kako je pogrešno što Đokovića nisu pustili da igra na Australijan openu i US Openu svojovremeno, ali teško da je uspeo da ubedi ljude u svoju teoriju o rešavanju GOAT pitanja.

