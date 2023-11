PRUŽIO RIVALU RUKU NA MREŽI, PA MU ZALEPIO BRUTALNU ŠAMARČINU: NASTAO OPŠTI HAOS! Sramnog francuskog tenisera jurili po terenu (VIDEO)

Snimak jezivog obračuna na teniskom terenu ponovo je dospeo u žižu javnosti...

Snimak incidenta koji se dogodio prošle godine u Gani, na jednom teniskom turniru za juniore, ponovo je počeo da se širi društvenim mrežama.

Naime, u aprilu 2022. godine u Akri je održan ITF turnir za juniore koji je ostao upamćen po nezapamćenom incidentu.

Number 1 seeded player Michael Kouame from France 🇫🇷 slaps Raphael Nii Ankrah 🇬🇭 after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ — Sharp Shooter🎾🔫 (@Kwesi_Gibson) 04. април 2022.

Mladi francuski teniser Majkl Kuame ošamario je na mreži protivnika Rafaela Ni Ankru posle poraza, nakon čega je usledila opšta tuča na terenu.



Kuame je izgubio u prvom kolu turnira (2:6, 7:6, 6:7). Nakon posednjeg poena teniseri su došli do mreže kako bi se pozdravili. Kuame je pružio desnu ruku protivniku, a onda mu levom zalepio šamar. Nastao je opšti haos, ljudi iz publike su utrčali na teren i počeli da jure sramnog Francuza.

Uprkos poniženju koje je doživeo, Rafael je uspeo da ostane miran, nije uzvratio rivalu. Nakon incidenta je priznao da je želeo da ga udari reketom, ali preovladala je njegova ambicija da napravi uspeh na terenu.

"Otišli smo do mreže da odradimo zvaničan pozdrav, nisam očekivao šamar, to je bilo veliko iznenađenje za mene. Bio sam besan, želeo sam da ga udarim reketom, ali sam u momentu ugledao svog trenera kako me moli da to ne učinim, jer bih i ja bio kažnjen da sam uzvratio. Nisam se osvetio, iako sam želeo" ispričao je nakon incidenta Rafael.

