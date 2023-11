NIKAD NEĆU ZABORAVITI, HTELA DA SKOČIM SA 26. SPRATA! Jelenu Dokić otac doveo do ivice: Onesvestila sam se, krvnički me pretukao

Slavna teniserka prisustvovala je juče u Pertu promociji svojih memoara "Fearless" ("Neustrašiva"). Sa osmehom je potpisivala svoju novu knjigu koja govori o njenoj nesvakidašnjoj životnoj borbi, ispunjenoj veoma teškim trenucima, ali i njenom snagom da pobedi sve loše. Nekadašnje čudo od deteta, koje je briljiralo na teniskom terenu, Jelena Dokić izazvala je veliko interesovanje među australijskom publikom pa je na Instagramu pitaju kada će u ostalim gradovima biti organizovana promocija. Kažu joj da su pažljivo čitali i njenu prvu knjigu "Ubreakable", objavljenu 2017. godine.

Slavna Jelena Dokić sa mnogo entuzijazma i ne skidajući osmeh sa lica predstavila novu knjigu. Čuvenu teniserku koja danas radi kao sportski komentator možete videti i na Tiktoku gde pokazuje svoju duhovut stranu.



Jelena je svojom pričom mnoge inspirisala, snagom da pobedi životne nedaće i nasilje kojem je bila izložena motiviše mnoge koji se nalaze u sličnim situacijama. O zlostavljanju koje je doživela Dokić je neretko govorila, a 2020. je ispričala: „Umalo sam skočila sa balkona na 26. spratu i oduzela sebi život 28. aprila 2022. Nikad neću zaboraviti taj dan. Sve je u magli. Sve je mračno. Nema tona, slike, ništa nema smisla. Samo suze, tuga, depresija, anksioznost i bol. Poslednjih šest meseci su bili teški. Konstantno sam plakala svuda. Od sakirvanja u kupatilu na poslu, da bih obrisala suze i da niko ne vidi, do neprestanog plakanja kod kuće u svoja četiri zida, bilo je nepodnošljivo. Konstantna osećanja tuge i bola jednostavno nisu odlazila i život mi je bio rasturen.

Profesionalna pomoć mi je spasila život. Nije lako pisati ovo, ali sam uvek bila otvorena, iskrena i ranjiva pred vama i duboko verujem da deljenje naših priča pomaže da prođemo kroz stvari i pomažemo se međusobno.

Znam da ima još mnogo stvari zbog kojih mogu da budem zahvalna, a onda krećem da mrzim sebe jer se osećam tako, pošto se čini kao da nisam zahvalna, mora da nisam jer hoću da okončam sve. Takav zlokoban krug u glavi. Rezultat je da sam 28. aprila umalo skočila sa 26. sprata i nikad neću zaboraviti taj dan. Samo sam htela da bol i patnja prestanu. Povukla sam sebe sa ivice, ne znam ni sama kako sam to uspela da izvedem.

Otac ju je tukao od njene šeste godine

Mnogo životnih bitki dobila je slavna Jelena Dokić koju je otac Damir Dokić tukao od njene šeste godine – gotovo svaki dan. „Nije to samo fizički nego i mentalni bol, to me je najviše bolelo, kada imate 11 ili 12 godina I čujete tako strašne stvari, mnogo je teško”, otkrila je Jelena koju je otac pogrdnim imenima: “dro*o”, “ku*vo”…

Kada je počela da igra tenis, batine su služile kao kazna zbog loše odigranog meča. Nakon što je 1999. U polufinalu Vimbldona izgubila od Lindzi Devenport, nije mogao da joj kaže: „Biće bolje drugi put“. Morao je da kazni: “Posle meča je moj otac mislio da sam ga osramotila i nije mi dozvolio da se vratim u hotel.

Ostala sam u svlačionici tog popodneva, čak i tokom večeri, pokušavajući da zaspim na jednoj klupici... A onda su me čistačice pronašle oko 11 uveče, pozvali su nadležne i morala sam da napustim svlačionicu. Nisam novac, kreditnu karticu, ništa...

Izlazila na teren pod ogromnim strahom i pritiskom

Jelena pamti “najteže” batine. Bilo je to 2000. nakon poraza na startu turnira u Kanadi: “Onesvestila sam se, krvnički me je pretukao”, prisetila se teniserka. Kako je mogla da pobeđuje, kako je mogla uopšte da igra pod takvim okolnostima?, pitaćete se.

“Igrala sam pod strahom. Pod ogromnim pritiskom, na određeni način zbog toga sam bila bolja, ali sigurna sam da nisam ostvarila pun potencijal”, objasnila je Jelena koja je oduvek bila zaljubljena u tenis, zbog nasilja i trauma bila je primorana da prekine profesionalnu karijeru.

Psihički problemi doveli su tada do gojaznosti, Jelena je u jednom momentu imala 120 kilograma, ali je uspela da pobedi višak kilograma koji su se sada vratili, ali sigurno smo da ukoliko bude želela da se upusti u borbi sa kilograma, da će i tu bitku dobiti.

Velika podrška joj je godinama bio partner Tin Bikić, hrvatski tensier, od kog se rastala u januaru prošle godine. Više puta je isticala da joj je velika želja da postane majka.

