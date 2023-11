MOMENAT KOJI JE MNOGIMA PROMAKAO - Pogledajte šta je Đoković uradio u tunelu pre izlaska na teren (VIDEO)

Srpskom teniseru je neophodna samo jedna pobeda u Torinu kako bi osigurao da do kraja godine ostane na prvom mestu ATP liste po osmi put u karijeri, tako nadmašivši sopstveni rekord koji je do sada držao.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković sastaje se sa Holgerom Runeom u prvom kolu Završnog mastersa u Torinu.

Srpskom teniseru je neophodna samo jedna pobeda u Torinu kako bi osigurao da do kraja godine ostane na prvom mestu ATP liste po osmi put u karijeri, tako nadmašivši sopstveni rekord koji je do sada držao.

To će mu ujedno omogućiti i da postane prvi teniser ili teniserka koji je proveo 400 ili više nedelja kao prvi reket sveta.

Pred izlazak na teren, Novak se u prekrstio u tunelu, a televizijske kamere zabeležile su taj momenat.

