DA LI ĆE MU ZAPAD OVO OPROSTITI? Evo šta je Novak Đoković uradio usred ATP Završnog mastersa u Torinu (VIDEO)

Novak Đoković nastavlja da pomera granice mogućeg u tenisu, ali i da radi ono što mu je na duši - iako se mnogi zbog toga snebivaju. Jednu takvu stvar upravo je izveo u Torinu, gde se održava Završni ATP masters, na kome učestvuje osam najboljih igrača današnjice.

Kao što je poznato, u noći između nedelje i ponedeljka Đoković je u pravoj teniskoj drami pobedio Holgera Runea i obezbedio da 2023. završi kao prvi na ATP listi, i to rekordni osmi put, a usput i obezbedio da dogura do nestvarnih 400 sedmica na svetskom vrhu.

Tim povodom je pred meč druge, "crvene" grupe, između Španca Karlosa Alkaraza i Nemca Aleksandra Zvereva, upriličena svečanost u dvorani u Torinu, kako bi Nole primio priznanje za to što sezonu okončava kao lider svetskog rangiranja.

Đokoviću je poseban pehar za ovo veliko, rekordno dostignuće, uručio predsednik Udruženja teniskih profesionalaca (ATP) Andrea Gaudenci. Tako to i treba da bude, ali posebna čar ove primopredaje je što Nole već duže vreme baš i nema idealan pogled na to kako ATP vodi tenis, i to toliko "nema idealan pogled" da je oformio svoje udruženje, svojevrsni sindikat tenisera, odnosno Asocijaciju profesionalnih igrača tenisa (PTPA).

Sindikalna borba na koju je Nole pozvao koleginice i kolege za koje nadležne teniske institucije ne mare previše kada se o njihovim pravima radi, samo je nastavak Đokovićevih nastojanja da prkosi onome što se nameće kao "neminovno", a ipak... nije. Zbog toga je, naravno, prilično ispaštao tokom karijere, ali ne samo da ne odustaje od takvog pogleda na svet, već je otišao i korak dalje.

Pred vama je snimak koji je Novak objavio pred 14,1 milion svojih pratilaca na Instagramu. Uključio je "prenos uživo" i, dok se spremao da izađe pred publiku i od Gaudencija preuzme pehar, sa svojim stručnim štabom je zaigrao.

Ali ne uz bilo koju pesmu.

Odabran je svevremenski kubanski hit, "Gvantanamera".Na prvi pogled, simpatična, skoro svima poznata melodija, "fina za đuskanje", što je i Nole prokomentarisao (citat iz pomenutog prenosa: - Hteo bih da pozdravim sve, pred izlazak na ceremoniju dodele nagrade za najboljeg na svetu u kalendarskoj godini. Izvinjavam se za moje plesne korake ako nisu zadovoljavajući, ali dao sam sve od sebe), ali se zapravo radi o vrlo posebnoj pesmi.

Njen refren je "Gvantanamera, guahira Gvantanamera", a te dve reči predstavljaju "devojku, seljanku iz Gvantanama", odnosno ime provincije, Gvahira.

Toj osobi, običnoj devojci sa sela, iz Gvantanama na Kubi, autor pesme posvećuje stihove u kojima govori o svojoj miroljubivosti, o tome da i za neprijatelje svoje "gaji bele ruže" (a "ne koprive i čičak"), a sve se završava rečima koje su u mnogim zemljama uzete kao simbol borbe protiv imperijalističke moći: "Želim da delim svoju sreću sa siromašnima", odnosno, na kraju, moj rodni planinski kraj - više mi prija nego luksuzi mora i okeana.

Pevajući baš tu pesmu, prilično prkosnu kada kao predsednik PTPA ide da iz ruku prvog čoveka ATP-a primi nagradu za najboljeg na svetu, Novak Đoković je još jednom ne baš "gurnuo prst u oko" teniskim moćnicima, ali pokazao da zna ko je, odakle je i šta u tenisu želi.

Autor: