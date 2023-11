ALKARAZ POSLE PORAZA OD ZVEREVA: Ne razumem zašto je odabrana ovako brza podloga za kraj sezone?

Za neke – šok, a za druge – prirodni sled događaja za nesumnjivo izuzetnog igrača – koji tek stiče važna karijerna iskustva igranja kroz dugačku ATP sezonu.

Bilo kako bilo, dvostruki osvajač završnih Mastersa i veliki povratnik u društvo najboljih posle bolne povrede u polufinalu prošlogodišnjeg Rolan Garosa koja ga je odstranila sa turneje do početka ove sezone – Saša Zverev je odneo važnu pobedu protiv drugog nosioca završnog Mastersa u Torinu Karlosa Alkaraza u tri seta (6-7 6-3 6-4). 16 asova je odservirao Nemac protiv 11 koje je ostvario protivnik, spasio pet od šest brejk lopti – i jednostavno držao ključ pobede meča črvsto u svojim rukama do kraja.

“ Ovo je bio zaista težak meč za mene, meču u kome sam imao šanse za brejk – ali nisam bio u mogućnosti da ih iskoristim – jer Zverev raspolaže jednim od najrazornijih servisa na turneji”, počinje svoje obraćanje medijima ponovo poraženi svetski broj 2 Karlos Alkaraz.

“Razlog mog poraza ne leži ni u odsustvu mečeva u poslednje vreme – ni u tome da sam ih možda previše odigrao tokom cele sezone. Dobro se osećam u fizičkom smislu,i ne treba mi više mečeva pri kraju sezone. Ono što me možda malo čudi je izbor ovako brze podloge za sam kraj sezone – jer su svi turniri na tvrdoj podlozi bili mnogo sporiji – i razlika je velika. Ono što ne razumem je zašto je ubedljivo najbrža podloga izabrana za sam kraj sezone”, naglašava svoje pitanje Alkaraz – i verovatno ne samo svoje.

Pred Karlosom su dva protivnika iz Rusije – Rubljev i Medvedev, za koje ima samo reči hvale:

“Oni su sjajni teniseri, i igraju na zaista visokom nivou. Medvedev ima poseban stil, ne promašuje, podseća me na igranje protiv zida. U poslednjih nekoliko turnira je bio dodatno agresivan – kao što je bilo u našem polufinalu u Njujorku. Sa druge strane, svaki udarac Rubljova je moćan, i to je impresivno. Ističe se po snažnom forhendu, i stalno udara lopticu sa 100% snage – bilo da igra tri ili četiri sata. Moraću da budem potpuno usresređen na svoju igru da bih imao šanse do kraja grupne faze”, kaže Španac.

Dodatnu kritiku vezanu za uslove igre iskazao je prema lopticama – koje se veoma često menjaju – na štetu tenisera:

“Mislim da nešto mora da se preuzme u tom smislu, jer je neverovatno da na četiri uzastopna turnira igramo sa četiri različite vrste loptica. Po meni, svaki deo sezone bi trebao da se igra istom vrstom – Australija, Južna Amerika, Severna Amerika, Evropa. Ako ne grešim, ove sezone smo igrali sa 21 vrsti loptica, što je neverovatno – i dovelo je do povrede velikog broja igrača. Ako ATP želi da na turnirima nastupaju najbolji igrači, to bi moralo da se promeni. Ako ne, spisak povređenih igrača će se samo povećavati”, kritičan je Alkaraz – sa pravom.

Zamoljen da prokomentariše činjenicu da je Novak po osmi put završio sezonu na 1. mestu – gde mu je danas uručen i trofej na Centralnom terenu tim povodom – Alkaraz kaže:

“On je to svakako zaslužio! Osvojio je tri Slema, bio u finalu četvrtog, osvojio je tri Mastersa – i prirodno je da je ostvario taj uspeh još jednom. Neverovatno je da je ove godine izgubio samo pet mečeva – a da pritom kaže da ovo i nije najbolja godina njegove karijere”, sa iskrenim osmehom odgovara Alkaraz, i nastavlja: “Ja sam se borio da se vratim na prvo mesto, imao šanse da to učinim na poslednjem turniru na kojem sam igrao – ali nisam uspeo da ih iskoristim. Sve što imam da kažem je da čestitam Novaku na osmom mestu broj 1 na kraju sezone – a ja ću nastaviti da se borim i stvaram šanse i sledeće godine!” Za kraj, Alkaraz ističe da je iskustvo prvog nastupa na završnom Mastersu – izuzetno:

“Ovo je najatraktivniji izlazak na teren koji sam doživeo u karijeri, i neverovatno snažno iskustvo – iako sam izgubio u ovom meču. Voleo bih da sam došao u Torino u boljoj formi od one koju sam prikazao danas – ali je iskustvo izlaska na teren i nastupa bilo zaista izuzetno”, zaključuje Alkaraz – koji će zaista morati da “pronađe” šampionsku formu kako bi izbegao eliminaciju već u grupnoj fazi Crvene grupe – možda čak i bez ijedne pobede.

