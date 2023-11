KAPA DOLE, MAJSTORE! Kapa dole, majstore! Alkaraz: Svaka čast Noletu, impresioniran sam

Španski teniser Karlos Alkaraz priznao je da je Novak Đoković apsolutno zaslužio da godinu završi kao prvi na svetu. Srpski teniser je pobedom u prvom kolu Završnog mastersa u Torinu i zvanično po osmi put u karjeri uspeo da godinu završi na vrhu ATP liste.

Najveći rival Đokoviću u borbi za prvo mesto bio je upravo mladi Alkaraz, ali su slaba forma i loši rezultati uticali da ispadne iz trke za broj jedan.

Da je Španac van forme potvrdio je i danas, kada je na startu Završnog mastersa u Torinu izgubio od Aleksandra Zvereva u tri seta (7:6, 3:6, 4:6). Naravno, posle poraza na kofenrenciji za medije Alkaraz se dotakao i Đokovićevog dostignuća.

- On to zaslužuje, svakako, osvojio je tri grend slema i igrao finale četvrtog. Uzeo je dva ili tri mastersa iz serije 1000. Izgubio je pet mečeva cele sezone. To je neverovatno. Sve što mogu da mu kažem je svaka mu čast, osmi put je prvi na svetu na kraju godine. Zaista impresivno - istakao je Alkaraz, koga u Torinu očekuju još dueli sa Danilom Medvedevim i Andrejom Rubljovim.

