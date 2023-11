ALKARAZOVE REČI O NOVAKU ODZVANJAJU PLANETOM: Čuo sam šta je rekao - TO JE NEVEROVATNO! On ima 36 godina, a izgleda kao da ima 26!

Španski teniser Karlos Alkaraz prokomentarisao je neveoravatan podvih srpskog tenisera Novaka Đokovića, koji će rekordni osmi put u karijeri godinu završiti na prvom mestu ATP liste.

Nakon poraza od Aleksandra Zvereva (2:1) u prvom kolu Završnog mastersa, Alkaraz je na konferenciji za medije u superlativima pričao o svom velikom rivalu iz Srbije.

"Pa, on je zaslužio. Sigurno. Osvojio je tri grend slema i stigao do finala na četvrtom. Osvojio je dva ili tri mastersa 1000. Mislim, zaslužio je da bude prvi na kraju godine. Izgubio je samo pet mečeva u ovoj godini. To je neverovatno. Čuo sam da je rekao da ovo nije njegova najbolja sezona u karijeri. Zapanjujuće... Borio sam se za prvo mesto na ATP listi, imao sam šanse na poslednjem turniru koji sam igrao i nisam ih iskoristio. Sada samo mogu da mu čestitam jer osmi put završava godinu na prvom mestu. Ja ću se boriti da imam šansu naredne godine", rekao je Kalros Alkaraz.

Alkaraz se dotakao i Novakove dugovečnosti u belom sportu i činjenice da u poznim igračkim godinama dominira na terenu.

"Mislim da je on igrač koji najbolje od svih vodi računa o svom telu. Svaki dan prolazi kroz svoje rituale, brine o sebi i to mu je prioritet broj jedan. Smatram da to izuzetno dobro radi tokom prethodnih nekoliko godina. Mislim, on ima 36 godina i izgleda kao da ima 26 ili 27. Možda je i u boljoj formi nego pre 10 godina. Stvarno ne izgleda kao da će uskoro prestati", smatra Španac.

