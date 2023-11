ŠOK U TORINU! Đokovićev rival se POVLAČI sa turnira? Novak dobija NEOČEKIVANOG protivnika?

Šok u Novakovoj grupi na Završnom mastersu u Torinu - Grk Stefanos Cicipas predao je meč drugog kola Holgeru Runeu!

Rune je vodio posle početna tri gema rezultatom 2:1 kada je grčki teniser zatražio medicinsku pomoć. Pokušao je lekar da ga vrati u meč, ali se Cicipas nije osećao dobro, te je predao Runeu na opšte iznenađenje svih prisutnih.

Cicipas je u prvom kolu izgubio od Janika Sinera, te je veliko pitanje da li će izaći na teren u poslednjoj rundi kada treba da igra protiv Novaka Đokovića.

Tsitsipas is forced to retire against Rune 😔



Get well soon, @steftsitsipas 💪#NittoATPFinals pic.twitter.com/SGeBJq8ots