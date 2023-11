Cicipas objasnio zašto je predao meč posle tri gema: Osećam se očajno, mrzim povlačenje sa terena

U "Zelenoj grupi" završnog turnira u Italiji desilo se iznenađenje kada je Stefanos Cicipas predao meč Holgeru Runeu nakon samo tri gema usled povrede.

Nakon što je napustio teren Grk je novinarima izneo razloge za taj potez.

- Osećao sam se očajno. Uradio sam sve što je bilo do mene da bih bio spreman za ovaj meč, ali nije urodilo plodom. Mrzim povlačenje sa terena, nisam od onih koji vole da se povlače usred meča i... ubija me to što nisam u prilici da završim ovaj turnir! Ovo je takmičenje za koje sam se dugo spremao, potrudio se da budem potpuno spreman da pružim ono što najbolje mogu kao teniser, ali... - započeo je Grk.

Istakao je da je imao problema sa kretanjem, a da je ono osnova da bi mogao da pruža dobru partiju, te da sa tim problemima ne može da igra.

- Imao sam problem sa kretanjem. Nije lako igrati kada vam je pokret ograničen, ovo je tenis.. U njemu ima dosta pokreta, nije to bacanje pikada! Zato je meni bilo važno da se osećam dobro, da su mi leđa dobro. Ali, bol je bio jako veliki. Igrao sam ja mečeve kada me je nešto bolelo, izdržavao sam te bolne trenutke, ali ovo je, očigledno, bilo previše da bih s tim mogao da izađem na kraj. Morao sam zato da donesem tešku odluku. Osetio sam (da je to veliki) problem u drugom gemu. Zapravo, još tokom zagrevanja, kada sam servirao, osetio sam iritaciju, mnogo bola je počelo da se pojavljuje i da "ubija u pojam". Postao sam tada svestan da možda neću moći da izdržim do kraja - rekao je Cicipas.

