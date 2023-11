ŠTA ĐOKOVIĆU TREBA DA PROĐE U POLUFINALE? Kalkulacije su jasne - postoje DVA načina!

Novak Đoković ima dva načina da prođe grupnu faz na završnom Mastersu u Torinu.

Novak Đoković obezbedio je prvo mesto na ATP listi i tamo niko neće moći da ga prestigne do januara 2024. godine. Jedan cilj je ostvario, sada želi drugi - titulu u Torinu. Za to prvo mora da prođe grupnu fazu na zavrnšnom Mastersu sezn. Predaja Stefanosa Cicipasa donela je neke druge kalkulacije u zelenoj grupi u kojoj je srpski as.

Da ne komplikujemo previše, Novak prolazi dalje ako večeras (21 čas) pobedi Janika Sinera, drugi uslov bio je da Holger Rune dobije grčkog igrača što se i dogodilo predajom. Ukoliko izgubi od Italijana Đoković i dalje drži sve u svojim rukama, pošto bi onda u četvrtak morao da pobedi Huberta Hurkača, Poljaka koji će zameniti Stefanosa u grupi. Njemu rezultatski taj meč ništa ne znači, jer ne može da prođe, ali može da zaradi 200 bodova i oko 400.000 dolara.

Slična situacija je i sa Janikom koji takođe drži sve u svojim rukama, pobedio je Cicpasa u prvom kolu, ako izgubi od Novaka potrebno je da pobedi Runea u četvrtak, taj meč bi onda direktno odlučivao o prolasku dalje. Postoje i dodatne kalkulacije u vezi set i gem količnika, ali je prerano da se to sada računa, više će se znati posle duela Đokovića i Sinera.

