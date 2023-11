SENZACIJA U TORINU: Novak Đoković izgubio! Srbina nadjačali sjajni Janik Siner, bezobrazna publika i očajne sudije

Novak Đoković je izgubio tek šesti meč u 2023. godini: Janik Siner je najboljeg tenisera na svetu pobedio na Završnom turniru u Torinu i tako učinio nadmetanje u "zelenoj grupi" izuzetno zanimljivim.

Konačan rezultat, 7:5, 6:7(5), 7:6(2) za Italijana, nagoveštava kako se sve odvijalo, ali ne otkriva one najinteresantnije momente.

Najpre se čitavih deset minuta igralo po principu "ako ne serviraš, ne smeš da osvojiš poen", pošto su samo serviseri i uspevali da se "upišu" na semafor. Đoković je potom bio prvi koji je počeo da preti u gemovima koji nisu bili "njegovi", a prvi je i stigao do brejk prilike. No, kako on, tako svoju nije iskoristio ni Siner, pa se ušlo u završnicu prvog seta, u kojoj je Srbin napravio dve neočekivane greške.



Uradio je to na 15:30, kada je rezultat bio 5:4 i imao priliku da dođe do dve brejk/set lopte. Spasavši se iz te situacije, Siner ne samo da je izjednačio, već je prilikom sledećih servisa najboljeg na svetu uspeo da od 0:40 dođe do brejka. Novak Đoković se već tada nervirao (ne kao u prvom kolu, kada je lomio reket), ali dovoljno da ispusti set iz svojih ruku - italijanski teniser je sa devet uzastopnih poena osvojio uvodnu deonicu.

Druga je bila - druga priča.

U njoj se dešavalo mnogo toga. I da Novak trči do toaleta "kad mu vreme nije", posle trećeg gema (stigao je da se vrati taman na vreme da izbegne kaznu), dešavalo se i da Nole ima 0:30 pa to prokocka, bilo je novih porcija fudbalskog navijanja, ali i Đokovićeve molbe maseru da mu pomogne oko ukočenosti vrata, kao i gestikulacije italijanskoj publici od strane Srbina da "bude još glasnija" (nakon što mu je zviždala).

Rezultatski, brejk šanse su izostajale, ali ne i majstorije oba takmaca, i to je tako potrajalo sve do taj-brejka, u koji se ušlo posle dve prilično velike greške linijskih sudija. Đoković je tada nadoknadio dva mini-brejka zaostatka, a stečenu prednost nije ispustio, no više drame viđeno je na početku trećeg, nego na kraju drugog seta.

Naime, vidno iznerviran kako to da linijske sudije nikako ne vide ogroman aut kada Siner pošalje lopticu van terena, ili se ne oglasi Oreli Turte kada Italijan pogodi servisom vrh mreže, Nole je ušao u raspravu sa glavnim arbitrom, što je dovelo do bure nezadovoljstva - publike.



Možda joj se nije sviđalo što Srbin zahteva pravdu, možda što je navijačima gestikulirao da ih ne čuje nakon što je osvojio drugi set, tek... atmosfera je postala "zapaljiva" kako se meč bližio kraju.

On je postao još interesantniji kada je Siner sa četiri uzastopna poena napravio brejk za 4:2 i izazvao euforiju na tribinama, ali se onda desio - Novak Đoković. Uz nekoliko majstorski odigranih poena, "oduzeo je servis" rivalu, potom ga ostavio na "nuli" i izjednačio, ali morao da moli Turte da umiri navijače koji su se i tokom razmena udaraca oglašavali.

Ovaj napreti megdan "prelomljen" je nedugo zatim, u novom taj-brejku, u koji se ušlo nakon što je Nole potrošio poslednji "čelendž" na onda, na silne zvižduke nepristojne publike, reagovao tako što je seo i počeo da joj diriguje.



U taj-brejku, Italijan se bolje snašao, i to zahvaljujući sjajnim riternima na početku, pa potom i ostvario prvu pobedu nad Noletom u životu (posle tri poraza). Na opšte oduševljenje svih prisutnih u hali, osim ono malo Noletovih pristalica i, naravno, njegovog stručnog štaba.

Novak Đoković će u četvrtak, umesto protiv povređenog Stefanosa Cicipasa igrati protiv Poljaka Huberta Hurkača i od rezultata tog meča, kao i od duela Holger Rune - Janik Siner, zavisiće ko će iz ove grupe proći u polufinale.



