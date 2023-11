NOVAK POKAZAO DA JE VELIKI I U PORAZU: Uputio GOSPODSKE reči rivalu, pa u svom stilu prokomentarisao SRAMNO PONAŠANJE PUBLIKE (VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković doživeo je poraz od Italijana Janika Sinera (2:1) u meču drugog kola Zelene grupe završnog mastersa u Torinu.

Posle prvog poraza Novaka Đokovića još od finala Vimbldona medije je interesovalo šta misli o Janikovom napretku u igri i koliko smatra da je sam doprineo svom porazu?

“Prošli put smo igrali u polufinalu Vimbldona, i iako sam do sada ostvario tri pobede u nizu protiv njega svi mečevi su bili neizvesni. Nekoliko poena odlučivalo je o ishodu svakog seta. U pogledu njegove igre, mislim da je igrao jednako dobro tada kao što je igrao i danas. Možda je u ovom meču bolje servirao, ali smatram da je glavna razlika bila u tome što je u važnim poenima bivao hrabriji”, ističe Novak, i nastavlja:

“Janik je zaslužio pobedu jer u važnim trenucima nisam bio, pretpostavljam, dovoljno agresivan, niti dovoljno odlučan. Dao sam mu priliku da preuzme kontrolu nad poenima. Pri rezultatu 5-5 u trećem setu, na 15-30 i njegovom drugom servisu, imali smo dugu razmenu i umesto da ja “uđem u teren” to je učinio on. Jednostavno, Janik zaslužuje sve čestitke, odigrao je fantastičan meč, što sam mu rekao na mreži. Mislim da je u najvažnijim trenucima odigrao najviši nivo svog tenisa i apsolutno zasluženo je pobedio”, konstatuje Novak.

Uz komentar da je dobro poznato da pomno uči iz svojih iiskustava na terenu, upitan je šta bi moglo da bude to što bi promenio u svojoj igri u budućnosti, pa možda i u njihovom ponovnom meču u finalu turnira za neki dan?

"Veoma dug put je do ostvarenja te mogućnosti pa hajdemo prvo da vidimo da li će se to desiti", kaže Novak.

"Šta bih mogao iz ovog poraza da naučim? Očigledno je da se u ovakvim mečevima pruža vrlo malo prilika za prednost, brejkove i ako ih vi ne iskoristite, onda će to učiniti vaš protivnik. U suštini je to bio slučaj. Mislim da sam naučio da u nekim trenucima moram biti malo odlučniji, što danas nisam bio. I to je u redu jer ćete neke mečeve dobiti, a neke izgubiti. Većinu svoje karijere pobeđivao sam u ovakvim mečevima, ali sam neke izgubio, kao ovaj večeras. Ne mislim da sam načinio previše grešaka u koncepciji moje igre, već je Janik odlučniji odlučniji i hrabriji u trenucima kada je bilo najvažnije. Osvojio je nekoliko neverovatnih poena, odigrao tačno one udarce koje je trebalo da odigra i jedino što možete da uradite je da mu “skinete kapu", odgovara Novak.

Na pitanje da prokomentariše činjenicu da je u publici možda imao i drugog protivnika, Đoković kaže:

"Mislim da je to bilo očekivano. Jasno je da je publika veoma motivisana da podrži jedinog učesnika turnira iz Italije, i pošto se nalazi u odličnoj formi, normalno je da je publika želela da on pobedi."



Upitan da li oseća da su mladi izazivači poput Runea, Alkaraza ili Sinera posebno motivisani da odnesu pobedu protiv prvog igrača sveta, Novak se slaže:

"To je sasvim normalno, i mislim da u tome nema ničeg čudnog. Normalno je da žele da me pobede. I ranije u karijeri sam osećao to da je svaki igrač dodatno motivisan da me pobedi gde god igram u svetu i to je u redu i sasvim normalno. Žele da mi “uzmu skalp”, i Janik je to učinio večeras”, kaže Novak, i zaključuje:

"Normalno je da izgubim u ponekom od ovakvih mečeva, ali mislim da imam razloga da budem zadovoljan nivoom borbe koju sam prikazao večeras. Uspeo sam da se vratim u meč posle seta zaostatka i brejka u trećem setu igrajući u zaista izazovnim i teškim uslovima večeras. Ponosan sam na svoj trud i prikazanu borbenost,ali to jednostavno nije bilo dovoljno za pobedu večeras..." rekao je Novak na konferenciji za medije nakon meča.

