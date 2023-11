BEKER ODGOVORIO NOVAKU: To su DAN I NOĆ! Đoković je morao ponovo da OTKRIJE SEBE

Novak Đoković nije uspeo da savlada Janika Sinera u drugom kolu Završnog mastersa u Torinu.

Najbolji teniser planete pao je u pravom triler meču, pa je upisao neuspeh posle trijumfa protiv Holgera Runea u prvom kolu.

Novak je posle trijumfa nad Runeom u prvom kolu Završnog mastersa, rekao da ga Danac podseća na njega i da je njegovo ogledalo. Ipak, Boris Beker, trener Holgera Runea i nekadašnji saradnik Novaka Đokovića, ne smatra da je to baš tako.

- To su dan i noć. Kada sam počeo sa Novakom, imao je 25 ili 26 godina i već je bio šampion, ali je izgubio mesto od Nadala. Zbog toga je morao da ponovo otkrije sebe da bi se vratio na prvo mesto i osvojio druge Grend slem turnire. Bio je to drugačiji izazov: kada već imate sve, morate fino podesiti poslednjih nekoliko stvari - rekao je Nemac i dodao:

- Holger je stigao do samo dva četvrtfinala na slem turnirima, na samom je početku karijere. Ima 20 godina, najmlađi je igrač ovde. Novak je u nedelju uveče rekao da je igrao protiv svog ogledala i to je veliki kompliment. Ali Holger mora da se približi Novaku, to je najveći izazov.

Autor: