ĐOKOVIĆ POBEDIO HURKAČA, ALI...! Šanse za plasman u polufinale POSTOJE, međutim, Srbin je sada potpuno NEMOĆAN!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je Huberta Hurkača sa 7:6, 4:6, 6:1 u meču poslednje runde "zelene grupe" na Završnom mastersu u Torinu.

Đoković je porazom u drugom kolu A grupe Završnog mastersa u Torinu od Janika Sinera zakomplikovao svoj prolaz u polufinale poslednjeg turnira u godini, šanse i dalje postoje, ali više nije baš sve do srpskog asa.

Đoković je danas morao da pobedi sa maksimalnih 2:0, ali i da se nada da Rune neće slaviti sa 2:1 protiv Sinera kako bi obezbedio plasman u polufinale Završnog mastersa. Uspeo je Hurkač da uzme set najboljem teniseru ikada, pa više nije sve u rukama Novaka Đokovića.

Jedno je sigurno, to da je Janik Siner obezbedio mesto među četvoricom najboljih na turniru u Torinu. A sada, ukoliko Italijan slavi večeras protiv Holgera Runea, u polufinalu će igrati i Đoković, a u slučaju da Rune pobedi, Novak će završiti svoje učešće na Završnom mastersu.

Što se tiče današnjeg meča, i Đoković i Hurkač su ušli vrlo oprezno u meč, obojica su bili maksimalno fokusirani na početku, i svako je osvajao svoj gemove na svoj servis.

Pobednik prvog seta bio je rešen nakon taj-brejka, u kom je Đoković doslovno počistio rivala.

A onda na početku drugog seta Hurkač stiže do brejka, te je potom do samog kraja fenomenalno servirao i nije dozvolio rivalu da uzvrati istom merom, pa je bez većih poteškoća izašao kao pobednik iz drugog seta.

Uživo

Novak Đoković - Hubert Hurkač: 14:30

Novak Đoković - Hubert Hurkač: 1:2

Treći set:

6:1 -To je to! Završen je meč, Novak je slavio protiv Hurkača sa 2:1 u setovima!

5:1 - Idemooo! Đoković je osvojio još jedan brejk, pa će sada servirati za pobedu!

4:1 - Đoković potvrđuje brejk na najbolji mogući način!

3:1 - Breeeejk! Novak sada vodi sa 3:1 u odlučujućem setu!

2:1 - Još jedan brz gem za srpskog tenisera!

1:1 - Hurkač nastavlja sa dominantnim servis udarcima i bez većih problema osvaja drugi gem u trećem setu!

1:0 - Osvaja Novak gem na svoj servis na početku odlučujućeg seta!

Drugi set:

4:6 - Hurkač je osvojio drugi set!

4:5 - Ne predaje se Novak! Hurkač će sada servirati za set!

3:5 - Šteta! Imao je Novak dve brejk lopte, ali mu Hurkač maestralnim servisima nije dozvolio da se približi!

3:4 - Dobro je! Novak uspeva da osvoji gem na svoj servis i smanji na 4:3

2:4 - Poljski teniser potvrđuje brejk, i to sa "nulom"! Novak se nalazi u lošem momentu, rival sada ima već ozbiljnu prednost u drugom setu

- Sudija Fergus Marfi upozorio je navijače da ne koriste bliceve telefona u hali!

2:3 - Ovo ne valja! Hurkač pravi brejk pa sada vodi sa 3:2 u drugom setu!

2:2 - Poljski teniser sada osvaja gem bez izgubljenog poena i stiže do 2:2

2:1 - Nastavlja najbolji teniser sveta u istom ritmu! Đokoviću za sada ide sve po planu, samo strpljivo i pametno u nastavku!

1:1 - Ne dozvoljava Hurkač da Novak stigne do prvog brejka na meču!

1:0 - Novak je na maestralan način otvorio drugi set i sa nulom dobio prvi gem.

Prvi set:

7:6 - Tako je, bre! Srpski teniser posle taj-brejka osvaja prvi set!

Delivering when it matters 🔏@DjokerNole holds off Hurkacz and seals the first set in a tie-break, 7-6(1)!#NittoATPFinals pic.twitter.com/bGUk90YPiw — ATP Tour (@atptour) 16. новембар 2023.

6:6 - Još jedan gem koji Novak osvaja bez igubljenog poena! Igraće se taj-brejk!

5:6 - Sada isto to čini Hurkač! Fenomenalnim servisima poveo je sa 6:5 u prvom setu

5:5 - Ovo je trebalo Novaku! Još jedan lak gem za srpskog tenisera

4:5 - Ne izdaje servis poljskog tenisera za sada! Novak još uvek ne pronalazi rešenje za "projektile" koje šalje poljski teniser...

4:4 - Utisak je Novak današnji meč igra bez potrebne energije, muči se srpski teniser, igra dugačke poene, ali... Ne sumnjamo da će se to promeniti u nastavku!

3:4 - Sjajno Poljak igra danas, koncentracija je na visokom nivou, servis ga služi i za sada pruža odličan otpor najboljem teniseru sveta!

3:3 - Konačno lak gem za Novaka! Đoković sa "nulom" osvaja gem na svoj servis, i stiže do 3:3

2:3 - Pružio je Srbin snažan otpor Hurkaču i u ovom gemu, ali nedovoljan da bi imao priliku za brejk!

Pogledajte šta Novak još ume da radi:

2:2 - Furiozno je otvorio Đoković ovaj gem, imao je 40:0, ali je onda rival vezao tri uzastopna poena i stigao do đusa. Ipak, više od toga nije mogao pošto je Srbin čudesnim udarcima osvojio drugi gem na svoj servis.

1:2 - Nastavlja Poljak da sjajno servira i u trećem gemu, ukoliko ovako nastavi, Novak će imati velikih problema!

1:1 - Sada je i Novak bio siguran na svom servisu i bez većih problema uspeo je da poravna rezultat u gemovima!

0:1 - Šteta! Upseo je Đoković da izbori "đus", ali je onda Hurkač sa dva vezana asa osvojio prvi gem na ovom meču!

- Teniseri izlaze na teren!

Uoči meča:

Đoković je porazom u drugom kolu A grupe Završnog mastersa u Torinu od Janika Sinera zakomplikovao svoj prolaz u polufinale poslednjeg turnira u godini, šanse i dalje postoje, ali ne pita se srpski as baš za sve.

Naime, postoje dva scenarija kako srpski teniser može da ispadne sa turnira u italijanskom gradu. Osim što igra svoj meč, Novak će morati da osluškuje i rezultat susreta između Sinera i Runea.

Ako Rune u trećem kolu slavi protiv Italijana sa 2:0 ili 2:1, Novak ispada ako pobedi sa 2:1 ili izgubi od Hurkača. Dakle, situacija je poprilično jasna, a ona kaže da Novak mora da ide na maksimalnu pobedu protiv visokog Poljaka i tada će se uzdati da Rune neće slaviti sa 2:1 protiv Sinera jer bi se u tom slučaju gledao gem količnik i on bi odlučivao o prolasku u narednu rundu. Našem teniseru bi nesumnjivo odgovaralo da Siner odradi posao za njega i pobedi Runea, na taj način bi učinio uslugu Noletu koji bi se tada našao u polufinalu čak i da izgubi od Hurkača.

Bez obzira na sve ove kalkulacija najbolji teniser svih vremena nas je bezbroj puta do sada naučio da u svaki meč ulazi maksimalno i da sigurno neće dozvoliti da zavisi od drugih.

Novak je već tradicionalno imao protiv sebe i neprijateljski nastrojenu publiku koja je podržavala domaćeg igrača tokom celog susreta, a Srbin je kao i uvek imao samo gospodske reči i o Sineru i o publici.

- Janik je jedini Italijan na turniru, za njega je ogromno uzbuđnje da igra pred svojom publikom. On je u velikoj formi. Normalno je da je publika navijala za njega. Ali, moram da istaknem da sam igrao u neverovatno teškim uslovima za igru, videli ste publika je baš zdušno bodrila svog ljubimca. To je normalno. Ne mislim da ima nešto čudno u tome. Pirodno je da žele da me pobede. Doživeo sam već ovakva osećanja. Svaki igrač je još više motivisan da pobedi mene gde god igram u svetu. To je u redu. Apsolutno normalno. Žele da uzmu moj skalp - zakljucio je Đoković.

Kalkulacije pred poslednju rundu grupne faze Završnog mastersa

Ukoliko Rune pobedi Sinera u dva seta, a Đoković bude bolji od Hurkača u dva seta, dalje idu Rune kao prvi i Novak kao drugi.

Ukoliko Rune pobedi Sinera, a Novak Hurkača u tri seta, onda Rune ide kao prvi, Siner kao drugi, a Novak ispada.

Ukoliko Rune pobedi Sinera u tri seta, a Đoković Hurkača u dva, onda bi odlučivao gem količnik.

Ukoliko slave Rune i Hurkač, Novaku bi se vrata takođe zatvorila.

Ukoliko Siner savlada Runea, Đoković sigurno ide dalje šta god uradio protiv Hurkača.

Autor: