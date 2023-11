SINERE, SRBINE! Italijan odigrao za Novaka i poslao ga u polufinale Torina: Posle VELIKE DRAME srušio Runea na radost Srba!

Novak Đoković je u polufinalu završnog zastersa u Torinu! To mu je omogućio italijanski teniser Janik Siner koji je slavio nad Dancem Holgerom Runeom sa 2:1 (6:2, 5:7, 6:4) u poslednjem meču "zelene grupe".

Plasman u narednu rundu takmičenja najbolji teniser sveta nije obzebedio na vreme, pa je strepeo i čekao ishod poslednjeg duela svoje grupe.

Na njegovu sreću, Siner je posle velike drame uspeo da trijumfuje. Italijan je takmičenje u "zelenoj grupi" završio sa sve tri pobede i dalje ide sa prve pozicije, dok je Novak sa skorom 2-1 zauzeo drugo mesto.

Polufinala su na programu u subotu, a ko će biti Đokovićev protivnik zanće se kada se završe mečevi iz "crvene grupe" koji su na programu u petak.

Furiozno je Siner osvojio prvi set, ali već u drugom Rune je servirao daleko bolje i ovaj meč odveo u totalnom drugom pravcu. Iako se na startu činilo da Novak ne treba puno da strepi, u duelu koji je trajao tačno dva ipo sata svi ljubitelji tenisa, a posebno Novakovi i Janikovi navijači dobro su iskidali živce.

U trećem setu rezultatska klackalica trajala je do devetog gema kada Italijan stiže do brejka i to je bio ključni trenutak u kojem je potpuno slomio otpor danskog tenisera. Usledio je servis za osvajanje meča i još jedno Novakovo polufinale, ali i pohod na apsolutni rekord i sedmi pehar na završnim mastersima.

Autor: