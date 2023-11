NOVAK OPET NA METI! Britanska novinarka izazvala BURU na internetu: 'Kladim se da je Đoković sada ODAHNUO' Dobila BRUTALAN odgovor

Britanska novinarka Ketrin Vitaker iskoristila je priliku da udari po Novaku Đokoviću zbog načina na koji je izborio plasman u polufinale Završnog turnira.

Novak je do duboko u noć čekao rezultat meča koji su igrali Janik Siner i Holger Rune, te mu je Italijan učinio uslugu, slavio i poslao ga među četiri najbolja tenirsera na turniru u Torinu.

To je zasmetalo Britanki koja je pobedu Sinera prokomentarisala na sraman način:

- Kladim se da je Novak sada odahnuo jer je ova pobeda bila važnija za njega, nego za Sinera - istakla je Ketrin.

What a season for ⁦ @DjokerNole ⁩ ,3 majors and 8th year end number 1. He needs ⁦ @janniksin ⁩ to win tonight to make semis at #nittoatpfinals .🤞 pic.twitter.com/w2H56JBHVo

Nije puno prošlo, a britanska novinarka je dobila brutalan odgovor i to od legendarnog tenisera Grega Rusedskog.

- Pa, svi veliki igrači samo žele da pobeđuju, bez obzira na sve - dodao je Rusedski.

Uz sve ovo, Ketrin Vitaker je tokom čitavog meča u prenosu isticala kako bi za Sinera bolje bilo da se prištedi kako zbog problema sa leđima, tako i zbog toga što nema rezultatski motiv u ovom meču.

Catherine Whitaker - "This win means more to Novak than to Sinner. There were players who wouldnt give so much effort like Sinner tonight and the world no1 would go out."

these people are obsessed w Novak.