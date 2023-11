KO PRIZNA, POLA MU SE PRAŠTA! PRSATA BOKSERKA NE KRIJE DA JE SPONZORUŠA! Mekgregor je PLAĆA, a ona uopšte nije GADLJIVA na novac!

Jedan od najboljih UFC boraca ikada Konor Mekgregor odlučio je da sponzoriše IBF šampionku sveta u bantam kategoriji Ebani Bridžis (36) uoči njene borbe protiv sunarodnice iz Australije Ejvril Metije.

Njih dve će odmeriti snage 9. decembra, a ovaj susret nazvan je kao "borba prsatih lepotica".

Čuvena profesorica, koju nazivaju i "Plava bombarderka", zauzvrat će reklamirati pivo koje proizvodi Mekgregor.

Ni ona sama ne krije da joj novac koji dobija veoma koristi.

"On me zaista koristi za moć. On me sponzoriše, a ja reklamiram njegov brend. To rade sponzori. Upoznali smo se na AJ borbi i tamo sam promovisala njegov brend. Radimo zajedno jer oboje znamo da ćemo navesti ljude da pričaju o njegovom brendu", kazala je Ebanie.

