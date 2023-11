ALKARAZ DOBIO PITANJE O ĐOKOVIĆU PA SE NASMEJAO: Ono što je rekao Španac odjeknulo je planetom!

Španski teniser Karlos Alkaraz savladao je Rusa Danila Medvedeva na Završnoj Mastersu sa 2:0, po setovima 6:4,6:4.

Alkaraz je ovomm pobedom obezbedio prvo mesto u grupi i u polufinalu će se sastati sa najboljim teniserom sveta Novakom Đokovićem.

"Veoma sam srećan. Sjajno je igrati ovde, prvi put u polufinalu. Igrao sam odličan tenis poslednja dva meča. Bilo je teško na početku. Teška je priprema za meč protiv igrača kakav je Danil. Jučerašnji trening je bio dobar i sve što sam uradio pre duela je bilo perfektno", rekao je Alkaras i dodao:

"To je oružje koje je dobro protiv Medvedeva jer ne riternira duboko. Pokušavao sam na ovoj podlozi da igram agresivno. To je moja taktika. Protiv Rubljova sam radio isto. To je nešto na čemu radimo, da bismo to uradili na meču. Moj tim mi govori da uživam na terenu i to je ono što sam uradio."

"Najvažnije je bilo što sam ostao snažan mentalno. Bilo je nekoliko gemova na moj servis kada sam se mučio. On je sjajno riternirao i stavljao pritisak na mene. To je bilo najvažnije, da dam sebi šansu", smatra Alkaras.

Naredna prepreka je Đoković, prema kom Alkaras gaji veliko poštovanje.

"To je jedan od najtežih izazova. Protiv Novaka u polufinalu turnira koji je osvajao šest puta. Novak je Novak, on je najbolji na svetu trenutno. Izgubio je samo šest mečeva, to znači da je neverovatan. Probaću da odigram svoj najbolji tenis, baš kao što sam uradio u prethodnim mečevima", zaključio je Alkaras.

