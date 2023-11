Alkarazov trener poručio: Može ravnopravno da se nadmeće sa Đokovićem!

Nije Karlos Alkaraz u poslednje vreme isti kao onaj iz prvog dela godine, koji je do sredine jula osvojio Vimbldon i još pet titula.

Ipak, objašnjenje za sve ima njegov trener, legendarni španski teniser Huan Karlos Ferero.

- Mora da nauči da sezona traje od januara do novembra – počeo je Ferero, pa nastavio:

- Branio je titulu u Njujorku, imao je velika očekivanja a ispao je u polufinalu. Platio je psihološku cenu za ovaj neuspeh. Sve vreme je pokušavao da se vrati, ali mu nije išlo. Bersi u Parizu mu je, uz Rim, doneo najveći neuspeh. Ta dva mastersa je odigrao ispod svog nivoa.

Priznao je Španac da su u Italiju stigli pomalo rezervisani...

- U Torino smo došli sa malom rezervom, izgubio je prvi meč, ali sada je sve kako treba.

Ipak, istakao je da Karlos mora da nauči neke stvari...

- Svi teniseri u završnicu sezone stignu sa viškom kilometraže. Previše je turnira, previše nedelja na terenu. Praktično stalno osećate obavezu da pobeđujete. Karlosa ovakva situacija malo opterećuje. Zato mora da nauči da sezona traje od januara do novembra.

Prostor za napredak je tu...

- Ima prostor da još napreduje. Mora da bude stabilniji u mečevima, bez oscilacija, ne sme da otvara vrata protivnicima. Ponekad postoji konfuzija u njegovoj igri… S druge strane, mora se priznati da i kada nudi ovakve šanse rivalima, nikada ne prestaje da se bori. Sve on to zna, svestan je da mora da popravi a to se postiže samo iskustvom.

Za kraj je pomenuo i Novaka...

- Može da osvaja gren slemove, masterse i da se ravnopravno nadmeće sa Đokovićem, Sinerom i ostalima, ali mora da bude na maksimalnom nivou. Ljudi ga vole zbog harizme, emituje sjajnu energiju, ali zbog toga kada mu ne ide, navijači to više vide - podvukao je Ferero.