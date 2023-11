SAMO DA MU SE NE DESI ISTO ŠTO I FEDERERU: Nekadašnji broj jedan zabrinut zbog Rafaela Nadala

Bliži se povratak Rafaela Nadala na teniski teren, a nekadašnji prvi reket sveta Džim Kurijer želi da vidi zdravkog Španca kako ne bi došlo do nove povrede i mogućeg kraja karijere kao u slučaju kod Rodžera Federera.

Džim Kurijer, bivši broj jedan svetskog tenisa, izrazio je zadovoljstvo zbog povratka Nadala na teren, ali je i oprezan u prognozama.

- Ono što se nadate je da nećemo videti ono što se desilo Federeru. Znate da je i Rodžer radio naporno da se vrati, i kada je bio spreman, desio se jedan loš pokret i poklizavanje i to je stvarno bio kraj za njega. Čak je i tako Federerova veličina učinila da igra četvrtfinale Vimbldona. Nadajmo se da nećemo opet videti taj scenario. Videti Rafu opet na terenu, posebno na Rolan Garosu, tako nešto je dobrodošlo - kaže Kurijer.

Poznato je da se Kurijer po završetku karijere posvetio poslu teniskog analitičara.

Često ga na grend slemovima vidimo kako intervjuiše igrače na terenu, a u podkastu na Tenis Čenelu opisao je kako je to razgovarati sa Rodžerom Federerom.

- Rodžer je najbolji! Sa njim je lako pričati, srećan je i olakšava vam mnogo posao. Imao sam jedan neobičan intervju, jer nisu sva pitanja bila moja. Obično, kad pričam sa njim, izolovan sam i radim svoju stvar. Ipak, taj jedan je bio jako neobičan. Bilo je zabavno jer je bilo pitanja publike i nekih video uključenja, tako da je bilo nekog ritma - dodao je Kurijer.

Amerikanac je pričao i o novoj generaciji igrača, zadržao se malo i na Holgeru Runeu.

- Bili smo iznenađeni nekim njegovim porazima. Ipak, kada smo saznali da ja je mučio uklješten nerv u leđima, sve je imalo više smisla. Imao je dosta komplikacija sa timom trenera. Od sezone an šljaci bilo je dosta pomeranja između Larsa Kristensena i Patrika Muratoglua. I onda je ove jeseni na scenu stupio Boris Beker - poručio je Kurijer.

Kaže da mu se dopada kako igra teniser iz Danske.

- Možda nije potpuno spreman, ali mu se vratilo samopouzdanje. Bilo je to lepo videti jer je on igrač sa stilom. On je poseban karakter u ovom mladom trijumviratu sa Alkarasom i Sinerom. Drugačiji je, a uvek želite da imate trojicu koji se razlikuju. Možda nisu buduća velika trojka, ali su istih godina i imaju iste ambicije. Biće ih interesantno gledati - zaključio je Kurijer.