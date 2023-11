BRAVO, NOLE! Đoković samleo Alkaraza za finale Torina - Neverovatan duel Srbina i Španca

Proći će godine, proći će decenije, ali teško da će iko ikada biti kao Novak Đoković! Srpski teniser je još jednom pokazao da se ne zna od čega je satkan, te je samleo Karlosa Alkaraza u polufinalu turnira u Torinu, ubedljivo sa 2:0, po setovima 6:3, 6:2, čime je zakazao novi megdan sa Sinerom na ovom turniru.

Biće ovo prilika da se Novak sada revanšira i Janiku Sineru (nedelja, 19. novembar, 19.00), čoveku koji ga je već savladao na ovom turniru, koji ga je umalo i izbacio s aistog, ali koji ga je potom i "progurao" dalje.

Jedno je bilo sigurno pred ovo polufinale, a to je da će Đoković i Alkaraz podariti publici u Torinu vrhunski tenis. Atomski tenis. Zbog toga je publika došla, to je htela, to je i videla. Već od podbacivanja novčića, doslovce.

Obojica su bila poprilično "naoštrena", željna borbe, željna dokazivanja. Karlos Alkaraz je krenuo silno od starta, imao je dve brejk lopte na samomo početku meča, ali je Novak to prvo spasio, a onda je počeo da igra svoju igru i da pleše po terenu.

Ko bi rekao da čovek od 36 godina ima dosta toga u sebi, Alkaraz ga je napadao tokom čitavog prvog seta, iz svake pozicije, udarao je lopticu iz sve snage, ali gipki Đoković koji je uveliko u svojoj četvrtoj deceniji se borio s tim kao u najboljim danima. Kao da su ti dani i prošli.

Igrali su smireno, a onda se prevaga tog prvog seta dogodila pri rezultatu 4:3 za Novaka. Alkaraz je servirao, a onda se dogodila prava katastrofa. Španac je napravio čak četiri greške iz bekhenda, Novak je to iskoristio i uzeo je brejk vredan prvog seta!

Ušlo se u drugi set, Karlos je želeo svoju osvetu, želeo je da pokaže da to nije njegov najbolji tenis, iako je bilo evidentno da neće moći još dugo da parira Đokoviću.

Uzeo je Karlos prvi gem, uzeo je i Novak na svoj, a onda novi brejk.

Nova nervoza Alkaraza, nikad smireniji Đoković i novi brejk za 3:1. Alkaraz se vratio, uzeo je gem, kada je imao i veliku šansu da slomi Novaka.

Đoković je nervozno ušao u šesti gem drugog seta, videlo se da mu ne ide baš sve na ruku, bilo je promenljivih poena, bilo je svega... Imao je Alkaraz dve brejk lopte. Novak je tada odservirao sjajno i spasio jednu, a onda je ni sam ne znajući kako spasio drugu. Forhend ga je spasio i doneo mu gem.

Vidno umorni i iznervirani Alkaraz je samo prepustio svoj servis još jednom, a Novak je to iskoristio i slavio sa ubedljivih 6:2.

TOK MEČA UŽIVO:

II SET

6:2 - Kraaaaaj, Novak ide u finale!

5:2 - NOVI BREJK NOVAKA! PRED POBEDOM JE ĐOKOVIĆ.

4:2 - Šta je sada Novak spasio, auuuu! Imao je Alkaraz brejk loptu, imao je i primat u poenu, ali je nekako uspeo da izvuče sve svojim forhendom. Spasio je jednu, spasio je drugu brejk loptu, to je to, zato je Nole najveći! Ogromnu prednost ima.

3:2 - Imao je Novak brejk loptu, ali nije uspeo da je iskoristi... Karlos Alkaraz se oporavio, pogodio je forhend kad je trebalo i smanjio je prednost.

3:1 - Siguran Novak! Bilo je ovde tesno, moglo je da bude svega i svačega, nešto je slabije Đoković ušao u gem, prepoznao je to Karlos. Napao je opet, krenuo je na njega, ali je naišao na stameni zid u vidu Novaka Đokovića.

2:1 - Ideee breeeejk! Kakav gem, na kraju pripada Novaku! Svega je bilo ovde, jednom je i sudija stao na put srpskom teniseru, ali je to potom ispravljeno. Reklo bi se - karma je čudo.

1:1 - Osvojio je Alkaraz sada prvi poen na Novakov servis. Prvi, ali i jedini. Đoković je podigao nivo igre potom, nije dozovlio Špancu da dođe do novog poena uopšte i lako ga je priveo u svoju korist. Novo poravnanje rezultata u gemovima u drugom setu.

0:1 - Uzima lako gem Alkaraz, nije ga poljuljao izgubljeni set.

I SET

6:3 - Osvaja set Novak, bravo Nole! Odlična igra. Konačno su neke stvari došle na svoje mesto.

5:3 - Ideee brejk! Novak uzima servis Alkarazu i ima priliku da osvoji prvi set na svoj servis. Odličan gem, Alkaraz je dobro odigrao prvi poen, ali je onda napravio čak tri greške. Uzeo je novi poen, približio se Novaku, ali je Đoković uzeo gem! Četiri greške iz bekhenda je napravio Karlos u ovom gemu.

4:3 - Dobro je, ovo treba Novaku. Dosta dobri servisi, dosta dobra igra, sada je sigurniji nego ranije. Brzo je poveo sa 40:0, onda je prepustio Karlitosu jedan poen, ali ništa više od toga. Ponovo Đoković ima prednost u ovom meču.

3:3 - Rutinski gem Alkaraza. Karlos je odservirao dobro, zaradio servis viner. Potom je imao i as, da bi imao i grešku. Ušli su onda on i Novak u razmenu, Đoković je pogrešio, da bi Karlitos gem završio svojim as udarcem. Idemo dalje.

3:2 - Novi ludi gem pripada Đokoviću! Novak je lošije krenuo, Alkaraz je opet bio taj koji je vodio glavnu reč u prva dva poena ovog gema, poveo je sa 30:0, kada je Novak zaigrao. Nadmudrio je Španca, da bi potom došli i do đusa. Novak je prvo uspeo da ga nadmudri na mreži, želeo je Španac lob, ali je Đoković to dohvatio, a onda je novim poenom uspeo i da dođe do vrednog gema.

2:2 - Na drugoj strani istom merom uzvraća Alkaraz. Španac je poprilično naoštren u ovom meču da pokaže sve što zna, videćemo da li će Novak uspeti da se izbori sa naletom i da slomi Španca, kao što je to i radio.

2:1 - Ide, Nole! Đoković je sada imao dosta smireniji gem. Dosta je dobro servirao, napravio je samo jednu grešku na 40:0 kada je želeo da odigra servis volej, što je Alkaraz iskoristio. Ipak, odmah u narednom poenu je odservirao brilijatno, ne mnogo jako, ali precizno i to je bio servis-viner.

1:1 - Osvaja gem sada i Alkaraz. Dobro je krenuo sa servisima svojim, nije Novak mogao da uzvrati i došao je do 40:0. Usledila je potom jedna greška iz forhenda Alkaraza, onda i još jedna, ali je ipak i on ostao priseban i finiširao je gem u svoju korist.

Taking the lead ✅@DjokerNole grabs the initiative taking the first 6-3 over Alcaraz!#NittoATPFinals pic.twitter.com/caYZOoyinN — Tennis TV (@TennisTV) 18. новембар 2023.

1:0 - Izuzetno težak i izuzetno bitan gem. Novak je morao da se susretne sa dve brejk lopte, pošto je Španac odlučio da napadne od samog početka svog protivnika. Imao je priliku Alkaraz, ali, na sreću je Novak uspeo to da spasi, a onda je asom i osvojio gem. Pokazao je Đoković mentalnu snagu ovde.

KOMENTAR PRE MEČA:

Polako se svodi knjiga na poslednja slova i u Torinu. Janik Siner je slavio protiv Danila Medvedeva i došao je do finala, gde čeka svog protivnika. Čeka onoga ko će pokušati da mu otme trofej u njegovoj kući, a za to mesto se bore Novak Đoković i Karlos Alkaraz.

Đoković je do pre samo 48 sati bio u neznanju, nije mogao da očekuje šta mu se sprema, pošto ni sam nije bio svestan toga da bi mogao da se oprosti od turnira već u grupi. Ipak, spasio ga je Janik Siner, savladao je Holgera Runea i tako mu je omogućio ovu priliku.

Možda će upravo sudbina biti ta koja će spojiti ponovo Srbina i Italijana u velikom finalu, a možda će pak i ta ista sudbina odgovoriti Sineru i na medan mu poslati Španca.

Kada je reč o rivalstvu Karlosa Alkaraza, mladog tenisera koji je oduševio javnost i Novaka Đokvoića, suvišno je i trošiti reči. Jedan predstavlja iskustvo, stariju generaciju koja se ne predaje, ono što je ostalo od Rodžera Federera i Rafaela Nadala, dok je drugi vođa mladog naraštaja koji govori da "tenis ne umire" bez velike trojke.

Novak protiv Karlosa, iskustvo protiv mladosti... Pobednik može biti samo jedan, a Srbin i Španac su do sada igrali četiri puta i po dva puta su obojica slavila. Ko bi rekao da je razlika između njih dvojica "samo" 16 godina...