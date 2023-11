NOLE SE NADA DA UČITELJICA NEĆE PRAVITI PROBLEM - Tara i Stefan izostali iz škole!

Novak Đoković se svojski potrudio da drugo polufinale Završnog turnira u Torinu prođe bez ikakve drame.

Za manje od sat i po Đoković je pobedio drugog tenisera sveta Karlosa Alkaraza sa 6:3, 6:2.

Imao je Novak dobru podršku sa tribina, ali, naravno, niko nije više bodrio srpskog asa od njegove dece. U njegovom boksu sedeli su ćerka Tara i sin Stefan.

Novak je u više navrata isticao da igra bolje kada su deca prisutna na mečevima, a ranije je tokom ove sedmice najavio da će deca doći u Torinu.

My kids arrived, brought the luck, the confidence for tonight

I'm v happy they are here, they took 2 days off school, I hope they won't have any trouble with the teachers.

It's great I finished in 2 sets.



