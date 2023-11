TRENUTAK KADA SU BUKVALNO SVI U TORINU USTALI DA SE POKLONE KRALJU: Đoković je bio u bezizlaznoj situaciji, a onda MAGIJA! (VIDEO)

Čista magija, tako bi mogla da se nazove igra Novaka Đokovića u polufinalu Završnog turnira u Torinu protiv Karlosa Alkaraza.

Srpski as je slavio posle sat i 28 minuta igre sa 6:3, 6:2 i otišao u finale gde će igrati protiv Italijana Janika Sinera za titulu.

Mnoštvo fantastičnih poena smo videli u "Pala Alpitur", ali posle jednog je cela hala ustala na noge.

Bio je to poen za drugi brejk Đokovića u drugom setu i vođstvo 5:2. Alkaraz je bio u naletu, slao bombe po ćoškovima, ali je Novak sve to uspeo da vrati i na kraju stigne do poena.

